TSV Berg spielt erneut gegen den SSV Ulm 1846

Im Verbandspokalspiel gegen den übermächtigen SSV Ulm 1846 hat der TSV Berg einen bleibenden Eindruck hinterlassen. So ereilte den Fußball–Verbandsligisten in diesen Tagen eine Anfrage des Drittliga–Aufsteigers, ob er an diesem Wochenende zu einem Testspiel nach Ulm kommen möge. „Das freut uns sehr und zeigt, dass wir es gar nicht so schlecht gemacht haben“, sagt Bergs Trainer Oliver Ofentausek. Natürlich sagte der TSV zu, diese Chance bietet sich schließlich nicht allzu häufig. Anpfiff der Partie in Ulm ist am Samstag um 13.30 Uhr — Spielort ist wahrscheinlich das Donaustadion. Zuschauer sind allerdings keine zugelassen, die Begegnung wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.

Der Konkurrenzkampf ist in vollem Gange

Für die Berger Fußballer ist es die Liga–Generalprobe. Am Samstag, 19. August, startet das Ofentausek–Team mit einem Auswärtsspiel bei der TSG Hofherrnweiler–Unterrombach in die neue Verbandsligasaison. Die jüngsten Partien in der Vorbereitung verliefen sehr erfreulich, gerade die Verbandspokalauftritte beim VfB Friedrichshafen (3:1) und eben gegen den SSV Ulm 1846 (0:2) sorgen für ein gutes Gefühl beim TSV. „Ich bin momentan rundum zufrieden. Das Trainingsengagement stimmt, vom ersten Tag an trainieren wir im Schnitt kontinuierlich mit 18 bis 20 Spielern“, sagt Ofentausek. Sicherlich hat die Mannschaft des Ulm–Spiels gute Argumente gesammelt für einen Startelfeinsatz am ersten Spieltag. Aber „sie dürfen sich nicht ausruhen“, beschwört Ofentausek dennoch den Konkurrenzkampf. „Es sind fast alle Positionen offen. Für uns als Trainerteam wird es sehr schwierig, den Kader zu bestimmen“, meint Bergs Trainer.

Das letzte Vorbereitungsspiel bietet nun noch einmal den Spielern die Möglichkeit, sich aufzudrängen. „Wir sind sehr motiviert“, sagt Ofentausek vor dem Test beim SSV Ulm 1846. „Wir können uns beweisen, ob es im Pokal gegen Ulm wirklich ein ordentliches Spiel war.“ Die Ulmer hatten eine Lücke in ihrem Terminkalender, da sie im Vorjahr aufgrund des überraschenden Achtelfinalaus bei der Sport–Union Neckarsulm den Verbandspokalsieg verpassten. Am Ende triumphierte die TSG Balingen, der SSV ist nun am Pokalwochenende nur Zuschauer und nutzt die Pause für einen Test gegen Berg. Beim Drittliga–Auftakt am vergangenen Sonntag ließen die Donaustädter mit einem 1:1 gegen den Aufstiegskandidaten 1. FC Saarbrücken aufhorchen.

Berg hätte gerne zwei Tests in Ulm absolviert. Eigentlich sah der Plan des TSV am Samstag nämlich ein Freundschaftsspiel im heimischen Rafi–Stadion gegen den Landesligisten Türk Spor Neu–Ulm vor. Das hätte Berg dann gerne zusätzlich gerne auswärts ausgetragen. Allerdings stehen dem TSV 18 Spieler zur Verfügung — zu wenig für zwei Begegnungen. Unter anderem muss Alin Constantinescu wegen Rückenproblemen aussetzen, sein MRT ist am 22. August. Somit fehlt Berg der Torwart, der für die Ulmer vor rund 1500 Zuschauern im Pokal kaum zu bezwingen war.

Auch die Keeper Dominik Hagel (Knieprobleme) und Paul Brünz (Studium/Urlaub) stehen für den letzten Test nicht zur Verfügung. Verletzungsbedingt sind auch Julian Klein (Knieprobleme) und Simon Roth (Sprunggelenksprobleme) nicht mit dabei. Die Ausfallliste ergänzen zudem Fabian Elshani, Jonathan Hill (beide Urlaub) sowie Moritz Fäßler (Hochzeitsreise). Nach seiner Schulteroperation steigt Salvatore Bellusci erst im Oktober ein. Neuzugang Robin Hettel zog sich einen kleinen Riss in der Patellasehne zu und wird erst im Oktober oder November im Berger Training erwartet.

Test gegen Türk Spor Neu–Ulm abgesagt

Nichtsdestotrotz werde der TSV am Samstag eine „schlagkräftige Truppe“ stellen. Ofentausek ist „gottfroh, so einen Kader zu haben“. Ofentausek bedauert aber durchaus die Absage des Vorbereitungsspiels gegen Türk Spor Neu–Ulm. „Ich halte viel von der Mannschaft und hätte gerne gegen sie gespielt“, sagt der TSV–Trainer. Nachgeholt werden soll der Test dann in der Winterpause. Die Gelegenheit, noch einmal gegen den SSV Ulm 1846 anzutreten, wollte sich Berg auf keinen Fall entgehen lassen.