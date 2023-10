TSV Berg siegt beim Torspektakel

Dieses Spiel hätte mehr Zuschauer verdient gehabt. Oder anders formuliert: Die rund 200 Zuschauer, die am Samstag ins Rafi-Stadion gekommen waren, wurden bestens unterhalten. Es gab sieben Tore, wahre Kunstschüsse, Pfostentreffer und am Ende einen in Summe verdienten 4:3-Heimsieg des TSV Berg gegen die TSG Tübingen. Herausragend aufseiten der Oberschwaben: Vlad Munteanu und Maschkour Gbadamassi.

Mit dem fünften Sieg in Folge stehen die Berger in der Spitzengruppe der Verbandsliga. „Wir hatten zu Saisonbeginn eine Phase, in der es nicht so lief“, meinte Gbadamassi. „Aber dadurch sind wir als Mannschaft noch näher zusammengerückt. Alle brennen, auf und neben dem Platz, das zeigt sich dann auch in den Resultaten.“ Gegen Tübingen legten die Berger klasse los. Jonathan Merk vergab in der sechsten Minute eine Großchance, wenige Sekunden später traf Munteanu aber aus rund 25 Metern. Das 1:0 war das erste Traumtor des Tages. In der zehnten Minute folgte ein super Angriff über Jonathan Merk und Fabian Elshani. Der zog an Tübingens Laris Damm vorbei, behielt im Strafraum die Übersicht und bediente Munteanu ‐ 2:0.

Immer wieder Vlad Munteanu

Trainer Oliver Ofentausek war so begeistert vom Start seiner Mannschaft, dass er schon aufs Feld lief, bevor der Ball überhaupt über der Linie war. Diese Euphorie wurde jedoch jäh gebremst. Damm hatte den Ball auf der rechten Seite gegen Sandro Caltabiano behauptet, in der Mitte hatte Daniel Breuninger zu viel Platz ‐ er traf aus gut 20 Metern ebenfalls höchst sehenswert zum 1:2. Immer wieder war bei Berg die Lücke zwischen der Abwehrkettte und dem Mittelfeld zu groß. Doch vorne war der TSV extrem effektiv. Dank Elshani und Munteanu. Bergs Stürmer fackelte erneut nicht lange und traf zum dritten Mal an diesem Nachmittag.

Das war es für die erste Halbzeit aber immer noch nicht. Nach einem Einwurf brachten die Berger im eigenen Strafraum den Ball nicht raus, Breuninger verkürzte auf 2:3 (39.). „Vorne waren wir sehr effektiv, hinten verteilen wir Geschenke“, meinte Ofentausek. Aber auch Tübingens Trainer Michael Frick war am Ende überhaupt nicht zufrieden mit der Entstehung der Gegentore. „Bei allen vier Toren haben wir abartig geschlafen und Berg eingeladen. Das haben sie mit ihrer Klasse sehr gut ausgenutzt.“

Ein Freistoß von der Mittellinie landet am Pfosten

Tim Kibler hätte schon in der 50. Minute für den vierten Treffer sorgen müssen, schoss aber nach dem Angriff von Gbadamassi und Munteanu zu fest, anstatt den Ball mit Gefühl an Torwart Lucas Berisha vorbeizulegen. „Wenn man einen Lauf hat, braucht man auch ein bisschen Glück“, sagte Ofentausek. Was er meinte: In der 67. Minute brachte Breuninger einen Freistoß von der Mittellinie in den Berger Strafraum. Torwart André Port verschätzte sich, doch der Ball landete am Pfosten. Stattdessen gab es dann doch das 4:2. Nach einem kurz ausgeführten Eckball von Dan Constantinescu krönte Gbadamassi seinen tollen Auftritt mit einem Tor. „Schön, dass ich meinem Team so helfen konnte“, meinte Gbadamassi. „Aber das war eine geschlossene Mannschaftsleistung.“

Doch die Partie hatte noch mehr zu bieten: Nach einem weiteren klasse getretenen Freistoß von Breuninger köpfte Tim Steinhilber das 3:4 (90.). Es gab drei Minuten Nachspielzeit, Berg musste doch noch einmal zittern, durfte dann aber jubeln. „Unsere Offensive hat dieses Mal das Spiel gewonnen, nachdem zuletzt die Defensive matchentscheidend war“, sagte Ofentausek. Tübingens Frick war dagegen bedient: „Solche Fehler darf man sich gegen so gute Leute auf dem Platz einfach nicht erlauben.“

Fußball-Verbandsliga, 11. Spieltag:

TSV Berg ‐ TSG Tübingen 4:3 (3:2). ‐ Tore: 1:0, 2:0 Vlad Munteanu (7., 10.), 2:1 Daniel Breuninger (18.), 3:1 Munteanu (35.), 3:2 Breuninger (39.), 4:2 Maschkour Gbadamassi (75.), 4:3 Tim Steinhilber (90.) ‐ Schiedsrichterin: Silke Fritz ‐ Zuschauer: 200 ‐ TSV: Port ‐ Hill, Maucher, D. Constantinescu, Müller (32. Kibler) ‐ Merk (83. Sburlea), S. Caltabiano (74. Walter), Gbadamassi (80. Hoffmann), Elshani ‐ Tolkmitt (64. M. Caltabiano), Munteanu.