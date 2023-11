TSV Berg reist zum Spitzenreiter

Erster gegen Dritter: Viel besser geht es in der Fußball-Verbandsliga tabellentechnisch kaum. Der TSV Berg ist am Samstag (15 Uhr) zu Gast beim Spitzenreiter SV Fellbach. Für die Mannschaft von Trainer Oliver Ofentausek geht es darum, genauso stabil zu stehen wie in der Vorwoche gegen Schwäbisch Hall.

Ganz wichtig für die Stabilität beim 1:1 zu Hause gegen die Sportfreunde Schwäbisch Hall war Dan Constantinescu. Der Innenverteidiger hatte zuvor aus privaten Gründen gefehlt und stand gegen Schwäbisch Hall wieder in der Startelf. „Er tut uns einfach gut“, sagte Ofentausek.

Zwar hatten die Berger durchaus ein wenig gehadert mit dem späten Ausgleich von Volkan Demir rund zehn Minuten vor dem Ende. Das 1:1 war in Summe aber absolut verdient für die Gäste. „Die Leidenschaft und der Charakter haben gestimmt“, meinte Ofentausek.

Das fordert der Trainer von seiner Mannschaft auch vor dem Duell beim Tabellenführer Fellbach. Die Gastgeber haben sieben der vergangenen acht Spiele gewonnen. „Wir sind momentan sehr gefestigt, mental stark und in allen Mannschaftsteilen unglaublich torgefährlich. Die Tabellenführung ist die Belohnung der letzten Monate, aber wir sind alle gut beraten, diese nicht als Selbstverständlichkeit anzusehen“, wird Fellbachs Trainer Mario Marinic in einer Mitteilung zitiert.

Es treffen am Samstagnachmittag also zwei Mannschaften aufeinander, die in den vergangenen Wochen durchaus in die Spur gefunden haben. Gespielt wird auf dem Kunstrasenplatz am Max-Graser-Stadion.