TSV Berg möchte seine Ansprüche untermauern

„Ich persönlich sehe uns als Topteam“, sagt Luis Pfaumann vom TSV Berg. Damit zeigt er klar auf, in welche Richtung es beim TSV Berg in der Fußball–Verbandsliga gehen soll. Und dem sind die Oberschwaben an den ersten beiden Spieltagen durchaus gerecht geworden. Beim Angstgegner der vergangenen Jahre, TSG Hofherrnweiler–Unterrombach, fuhren die Berger zum Auftakt einen 2:0–Sieg ein. Im Heimspiel gegen den ambitionierten und mit oberligaerfahrenen Spielern gespickten Aufsteiger Türkspor Neckarsulm kamen die Berger in der Nachspielzeit noch zum 1:1. Diesen gelungenen Saisonstart möchten die Berger Fußballer nun am dritten Spieltag mit einem Sieg beim Aufsteiger GSV Maichingen (Sonntag, 15 Uhr) vergolden.

„Wir wollen auf jeden Fall drei Punkte holen“, sagt Pfaumann vor dem Duell auf dem Kunstrasenplatz im Allmendstadion in Sindelfingen. Der 21–jährige Offensivakteur hat den späten Ausgleichstreffer gegen Türkspor Neckarsulm erzielt und glaubt: „Das gibt uns Stärke.“

Überzeugt von der eigenen Stärke

Oliver Ofentausek, Trainer des TSV Berg, ist immer ein Freund von gesundem Selbstbewusstsein. „Es ist doch nicht schlecht, wenn die sich so fühlen“, freut er sich über Pfaumanns Ansprüche. Von seiner Mannschaft ist Ofentausek auch absolut überzeugt, und stützt die Aussage seines Offensivmanns. „Wir können ein Topteam sein. Wenn wir vom Verletzungspech verschont bleiben, dann ist alles möglich“, betont er. Das Entscheidende sei aber die „Disziplin“ — und zwar „Woche für Woche“. Die Ansprüche müssen immer auch auf dem Platz unterstrichen werden. Hier ist noch Luft nach oben. Gegen Türkspor Neckarsulm waren die ersten 20 und die letzten 20 Minuten gut, „das brauchst du 90 Minuten“, betont Ofentausek. Dazwischen gab es aber zu viele Ungenauigkeiten.

Berg ist nach vier Jahren Ligazugehörigkeit ein etablierter Verbandsligist. Doch der Verein setzt auch viel auf junge Leute und Entwicklung, als großer Favorit reisen Berger eigentlich nirgends hin. Auch nicht zum GSV Maichingen, der in den vergangenen 20 Jahren ausschließlich in der Landes– und Bezirksliga unterwegs war. „Du darfst niemand unterschätzen. Schon gar keinen Aufsteiger, der in der Welle des Aufstieges wandelt“, so Ofentausek. In der Berger Startaufstellung wird es Veränderungen geben. Jan Büg und Joel Mayr fehlen urlaubsbedingt. Luis Müller wäre nach überstandener Krankheit wieder einsatzbereit.