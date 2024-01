TSV Berg landet einen Transferkracher

Das ist mal eine Ansage des Fußball-Verbandsligisten TSV Berg an die Konkurrenz: Die Oberschwaben haben sich für die Rückrunde die Dienste von Hannes Pöschl gesichert. Der ehemalige Stürmer des FV Olympia Laupheim lief in den vergangenen anderthalb Jahren für den bayerischen Regionalligisten FV Illertissen auf. Nun soll er mit Toren dafür sorgen, dass der TSV Berg in der Rückrunde in der Verbandsligatabelle nach oben klettert.

Zwei Highlights im DFB-Pokal

Statt gegen die zweiten Mannschaften des FC Bayern München, des FC Augsburg und des 1. FC Nürnberg geht es für Hannes Pöschl ab Anfang März gegen Hofherrnweiler-Unterrombach, Neckarsulm, Maichingen und Pfullingen. Statt Regionalliga Bayern heißt es Verbandsliga Württemberg. „Für uns ist so ein Transfer Gold wert“, sagt Bergs Trainer Oliver Ofentausek über den Wechsel des Stürmers. „Er hat seine Fähigkeiten an und im Strafraum mehrfach bewiesen. Dazu kann er unseren jungen Spielern zeigen, wo es hingehen kann.“

Nach torreichen Jahren beim SSV Ehingen-Süd in der Verbandsliga sowie beim FV Olympia Laupheim in der Landesliga wechselte Pöschl im Sommer 2022 zum bayerischen Regionalligisten FV Illertissen. „Ich wollte ihn damals schon zu uns holen“, verrät Ofentausek. Das klappte nicht: Der Stürmer wurde auch beim FVI zum Stammspieler und machte in 59 Pflichtspielen 19 Tore. Highlights für Pöschl waren die beiden Auftritte mit Illertissen im DFB-Pokal die Zweitligisten 1. FC Heidenheim (0:2) und Fortuna Düsseldorf (1:3) vor jeweils mehr als 3500 Zuschauern.

Aus beruflichen Gründen nach Ravensburg

Dass sich der 28-Jährige nun vom Regionalligisten verabschiedet hat, liegt nicht an sportlichen Gründen. Vielmehr hat Pöschl in Ravensburg einen neuen Job angenommen. Der Aufwand, mit Illertissen weiter in der vierten Liga zu spielen, wäre zu groß geworden, teilte der FVI in einem Abschiedsstatement in den sozialen Medien mit. „Der Job hat für ihn Priorität, das wissen wir“, sagt Ofentausek, der in den vergangenen zwei Jahren immer wieder mit Pöschl in Kontakt war. Es könne gut sein, dass der Stürmer das eine oder andere Training verpasse. „Aber er wird unter diesen Voraussetzungen bei uns sicher mehr spielen können als in der Regionalliga oder auch in der Oberliga.“ Der Wechsel von Pöschl nach Berg ist für Ofentausek „ein Zeichen für den ganzen Verein“. Der TSV-Trainer weiß aber auch: „Ein Kracher alleine bringt nichts, wenn das Team nicht funktioniert.“

Ein ehemaliger Berger kehrt zum TSV zurück

Das macht Ofentausek aber keine Sorge. Vielmehr freut sich der 48-Jährige über einen weiteren Zugang. Linus Held kommt nach mehreren Jahren zurück nach Berg. Der 26-Jährige spielte bis 2018 beim TSV, ging dann zum Studium und spielte für Schwetzingen in der Landesliga Rhein-Neckar sowie für den ASC Neuenheim in der Verbandsliga Nordbaden. Der vielseitig einsetzbare Mittelfeldspieler hat sein Studium beendet. „Ich habe ihn in jungen Jahren trainiert, er ist ein toller Kicker“, meint Ofentausek. „Er ist technisch stark und hat einen guten Schuss.“

Zum Verbandsligakader des TSV gehört ab sofort auch wieder Andreas Frick. „Wir hatten eine sehr gute Aussprache“, sagt Ofentausek, der seit Anfang Oktober nach einer Meinungsverschiedenheit auf Frick verzichtet hatte. Im Oktober und November hatte der 32-Jährige viermal für die zweite Mannschaft der Berger in der Kreisliga A1 gespielt.