TSV Berg erkämpft sich einen Punkt gegen Schwäbisch Hall

Trainer Oliver Ofentausek hat von seiner Mannschaft nach dem schwachen Auftritt in Echterdingen eine Reaktion gefordert. Und sein Team hat am Samstag geliefert: In der Fußball-Verbandsliga spielte der TSV Berg zu Hause gegen die Sportfreunde Schwäbisch Hall 1:1 und zeigte auf tiefem Rasen über weite Strecken ein gutes Spiel. Die Entstehung des Gegentors war aus Sicht der Berger jedoch ärgerlich.

Rund um die 80. Minute hatte Schwäbisch Hall eine Drangphase. Berg bekam den Ball nicht richtig geklärt und stand tief im eigenen Strafraum. „Wir können fünfmal den Ball einfach rausspielen, mein Puls war oben“, sagte Ofentausek über diese Phase. Denn daraus resultierte der späte Ausgleich. Der eingewechselte Timo Brenner brachte den Ball von der rechten Seite wieder in den Strafraum, der ebenfalls eingewechselte Volkan Demir stieg höher als Maschkour Gbadamassi und überwand Bergs Torwart Alin Constantinescu zum 1:1. „Man hat gesehen, was man von der Bank aus bewegen kann“, freute sich Schwäbisch Halls Trainer Thorsten Schift.

Schwäbisch Hall beginnt mit viel Tempo

Doch bei allem Ärger und bei aller Enttäuschung musste Ofentausek zugeben: „Wir haben einen Punkt gewonnen, die stärkere Mannschaft hätte gewinnen können.“ Gleich zu Beginn des Spiels sorgte Schwäbisch Hall mit viel Tempo dafür, dass Berg in der Verteidigung Probleme hatte. Vor allem Selcuk Vural und Niklas Wackler bekamen die Gastgeber nur schwer in den Griff. Die Sportfreunde hatten gefühlt rund 80 Prozent Ballbesitz, aber nur einmal musste Alin Constantinescu bei Wacklers Schuss eingreifen.

Der Fußball ist manchmal komisch ‐ denn plötzlich stand es 1:0 für Berg. Nach einem Ballgewinn schaltete der TSV schnell um, über Moritz Fäßler kam der Ball im Strafraum zu Vlad Munteanu. Der Berger Stürmer macht derzeit vieles richtig. So auch am Samstag: Er drehte sich um seinen Gegenspieler und brachte seine Mannschaft mit rechts in Führung. „Diesen Konter dürfen wir so nicht zulassen“, haderte Schift.

Hoffmann profitiert fast von einem hoppelnden Ball

Nach der Führung hatte Berg seine beste Phase der Partie. Munteanu probierte es nach einem Fehler der Haller aus der Distanz. Mit dem hoppelnden Ball hatte Torwart Nico Purtscher Schwierigkeiten. Von seiner Brust sprang der Ball wieder nach vorne, David Hoffmann spitzelte ihn an Purtscher vorbei ‐ doch Joshua Voigt bereinigte die Szene noch. Nach einem tollen Ballgewinn von Samuel Walter passte Munteanu den Ball in den Lauf von Jan Büg, er wurde aber noch entscheidend von Voigt und Yannik Winker gestört.

Nach dem Seitenwechsel hatte wieder Schwäbisch Hall den besseren Start. Berg musste viel gegen den Ball arbeiten. „Meine Mannschaft hat gekämpft, geackert und mit Leidenschaft dagegengehalten“, meinte Ofentausek. Angeführt vom starken Rückkehrer Dan Constantinescu in der Innenverteidigung klärte Berg viel und war im eigenen Strafraum sehr konzentriert. Weil sie dann aber eben den Ball nicht vernünftig klären konnten und keine Entlastung schafften, fiel der verdiente Ausgleich für Schwäbisch Hall. „Natürlich tut das Gegentor in der Entstehung weh“, gab Ofentausek zu. „Aber wir können mit dem Punkt leben.“ Denn in der Nachspielzeit hätte es fast noch den Nackenschlag gegeben: Fabian Elshani spielte den Ball direkt in den Fuß von Maximilian Schön ‐ Demir hatte noch einmal eine gute Schusschance, setzte den Ball aber über die Latte.

Fußball-Verbandsliga, 13. Spieltag:

TSV Berg ‐ Spfr Schwäbisch Hall 1:1 (1:0). ‐ Tore: 1:0 Vlad Munteanu (19.), 1:1 Volkan Demir (83.) ‐ Schiedsrichter: Alexander Nipp ‐ Zuschauer: 310 ‐ TSV: A. Constantinescu ‐ Hill (65. Merk), D. Constantinescu, Maucher, Kibler, Elshani ‐ Büg (46. Gbadamassi), Walter (59. M. Caltabiano), Fäßler, Hoffmann (85. Müller) ‐ Munteanu.