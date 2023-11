Berg

Schwarz-Weiß-Denken vermeiden

Berg / Lesedauer: 1 min

Ihre jährliche Gedenkfeier am Volkstrauertag hielt die Gemeinde Berg am Kriegerdenkmal ab. (Foto: Ortsverwaltung )

In der Gemeinde Berg ist am Volkstrauertag die alljährliche Gedenkfeier am Kriegerdenkmal abgehalten worden. Ortsvorsteher Philipp Lämmle betonte in seiner bewegenden Rede die Wichtigkeit, Schwarz-Weiß-Denken zu vermeiden und auch die Grautöne zu betrachten.

Veröffentlicht: 20.11.2023, 18:15 Von: sz