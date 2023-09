Schubkarren–Challenge auf dem Brunnenplatz in Berg

Auf dem Brunnenplatz in Berg findet am Freitag, 8. September, 16 Uhr, eine Schubkarren–Challenge statt. Dieser Wettbewerb wird unter der Schirmherrschafft der solidarischen Gemeinde Berg vom Ehepaar Petersohn veranstaltet. Ein Zweipersonenteam befährt einen Parcours auf Zeit. Der Lenker hat die Augen verbunden und der Pilot sitzt im Schubkarren und gibt Hinweise um in kürzester Zeit das Ziel zu erreichen. Dort winken dem Sieger als Hauptpreis eine Laser–Segeljolle (second hand) und andere attraktive Preise. Um Anmeldungen für die Zweierteams wird bis 7. September unter der Telefonnummer 0151/20919590 gebeten. Für Speisen und Getränke ist im Berger Treff am Brunnenplatz gesorgt.