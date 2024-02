Wie erst jetzt angezeigt wurde, soll ein bislang unbekannter Täter im Rahmen des Berger Karrenumzugs am Samstag, 3. Februar, zwischen 14 und 15 Uhr an einem Anhänger einen Bremsschlauch gelöst und somit eine erhebliche Gefährdung Unbeteiligter in Kauf genommen haben. Das teilt das Polizeipräsidium jetzt mit.

Der Unbekannte wurde von einer Zeugin dabei beobachtet, wie er die Druckluftverbindung zwischen dem auf Höhe des Rathauses abgestellten Traktor und dem daran befestigten Anhänger abkoppelte. Danach sei der Mann in der Menschenmenge untergetaucht. Nur der Tatsache, dass die Zeugin den Traktorfahrer später auf den Umstand hinwies, dürfte es zu verdanken sein, dass hier nichts Schlimmeres passiert ist.

So sieht der mutmaßliche Täter aus

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: etwa 25 bis 35 Jahre alt, rund 180 cm groß, Dreitagebart. Zur Tatzeit war er bekleidet mit einer blau-weiß gestreiften Wintermütze, einer neongelben Sonnenbrille, einem blauen Schlauchhalstuch, einer blau-grauen Jacke, gelben Stutzen und braunen Stiefeln.

Das Polizeirevier Weingarten hat ein Ermittlungsverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet und bittet weitere Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen geben können, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.