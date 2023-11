Polizei stoppt getunten E-Scooter in Berg

Ohne Versicherungskennzeichen ist ein 36-Jähriger am Dienstag kurz nach 20 Uhr in der Kleintobeler Straße in Berg mit seinem E-Scooter unterwegs gewesen. Eine Streife stoppte ihn. Die Beamten stellten laut Polizeibericht fest, dass der Scooter deutlich schneller als erlaubt lief und eine Fahrerlaubnis für die Nutzung vorliegen müsste. Da der 36-Jährige jedoch nicht über den erforderlichen Führerschein verfügte, endete seine Fahrt an Ort und Stelle. Er wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.