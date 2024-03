Bei heftigem Wind und eisiger Kälte ist der Palmsonntag, der Sonntag vor Ostern, auch von der katholischen Kirchengemeinde in Berg gefeiert worden. Dieser besondere Tag erinnert an den Einzug Jesu Christi in Jerusalem, der auf einem Esel reitend zum Zeichen seines Königtums von der Bevölkerung mit Palm- und Ölzweigen als den ersehnten Messias begrüßt wurde.

Die Feierlichkeiten begannen mit der Palmweihe auf dem Kirchplatz, bei der Pater Francis Pavartikaran die Palmzweige mit Weihwasser segnete. Als Zeichen des Lebens wurden in einer kleinen Prozession rund um den oberen Kirchplatz, angeführt durch den Musikverein Berg, die kunstvoll geschmückten Palmen mitgetragen und verehrt. Anschließend fand in der Katholischen Kirche St. Petrus und Paulus die Eucharistiefeier statt.