Berg

Motoren heulen, Reifen quietschen

Berg / Lesedauer: 2 min

Ein atemberaubendes Spektakel bietet sich den Zuschauern am Wochenende im Industriegebiet Berg. (Foto: Barbara Körner )

Laut aufheulende Motoren hört man schon von weitem, ein benzingetränkter Geruch liegt in der Luft: Zum achten Mal haben sich am vergangenen Wochenende die Drift–Rodeo–Freunde beim Verein „El Dorado Drift Company“ in Berg getroffen, um auf der letzten Rille mit ihren besonderen Fahrzeugen auf die Bahn zu gehen.

Veröffentlicht: 18.09.2023, 09:55 Von: Barbara Körner