Moped–Fahrerin bei Unfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat eine 16–jährige Fahrschülerin laut Polizeibericht bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 12 Uhr in der Ravensburger Straße erlitten. Eine 65–jährige VW–Fahrerin wollte von der Wilhelm–Gindele–Straße in die Ravensburger Straße einbiegen und übersah dabei die Jugendliche mit ihrem Leichtkraftrad. Bei der Kollision stürzte das Mädchen, ein Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik.

Der Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro beziffert.