Das Mobilfunknetz und das SWR–Radioprogramm im nördlichen Schussental bleiben in den nächsten Wochen weiterhin eingeschränkt. Der Blitzeinschlag in den Sendemast in Berg am 16. August war wohl so stark, dass er nicht mehr mit Sendern bestückt werden kann und sogar abgebaut werden muss. Ein Statiker habe inzwischen bestätigt, dass der 74 Meter hohe Mast entfernt werden müsse. Auch die Technik sei zerstört worden. Das teilt der Südwestrundfunk (SWR), dem der Mast gehört, auf Nachfrage mit.

Jetzt müsse ein neuer Sendemast gebaut werden. Wann dies konkret der Fall sein wird, ist noch nicht klar. Sicher sei nur, dass es solange weiterhin Probleme beim Mobilfunk und beim Radioempfang geben wird. Betroffen sind die Bereiche Berg, Schmalegg, Weingarten, Baienfurt und auch Baindt.

Wie viele Kunden Schwierigkeiten mit der mobilen Telefonie und der Datennutzung haben, lässt sich nicht abschätzen. Vodafone spricht von 4500 Kunden. Auch das Netz von Telefónica (O2) ist beeinträchtigt. Sowohl bei Vodafone als auch bei Telefónica arbeite man derzeit daran, das Netz schnellstmöglich — auch über andere Standorte — wieder herzustellen.

Neuer Mast geplant

Wie Vodafone–Sprecher Volker Petendorf mitteilt, möchte Vodafone einen eigenen, neuen Masten auf dem gleichen Gelände bauen lassen.

Zur Überbrückung erarbeiten wir gerade ein Konzept, um die drei benachbarten Standorte durch den Bau von neuen, alternativen Zufuhrstrecken schnellstmöglich wieder ans Netz zu bekommen. Diese drei Standorte waren bis zum Blitzeinschlag per Richtfunk an den SWR–Mast angebunden — und damit an das weltweite Telekommunikationsnetz. Jetzt ist diese Anbindung nicht mehr vorhanden, so Petendorf.

Bei dem Neubau handele es sich um einen 40 Meter hohen Hilfsmast auf der gegenüberliegenden Straßenseite, heißt es vom SWR. Auf diesem Mast könnten dann sowohl Sender von Telefónica als auch die UKW–Antennen des SWR befestigt werden, zudem könne man „die Sendetechnik einrichten und die entsprechende Koordination über die Bundesnetzagentur initiieren, um den UKW–Empfang der Hörfunkprogramme wieder zu ermöglichen“, so SWR–Sprecher Jürgen Ruf. Einen Zeitplan für die Umsetzung gebe es noch nicht. Der SWR verweist derweil auf sein Online–Angebot.

Die Fragen an die Deutsche Telekom blieben unbeantwortet.