Seit Mitte August ein Blitz einen Sendemasten bei Berg in Brand gesetzt hat, ist bei vielen Menschen im nördlichen Schussental der Mobilfunk- und Radioempfang gestört. Vodafone will jetzt einen Ersatzmast aufbauen, den auch andere Anbieter nutzen können. Wenn alles nach Plan läuft, könnte das Netz ab Mitte Dezember wieder funktionieren.

Der 74 Meter hohe Mast bei Großtobel wurde durch das Feuer am 16. August komplett zerstört. Er kann nicht mehr genutzt werden und muss abgebaut werden. Er gehört dem Südwestrundfunk (SWR), wurde aber auch von Mobilfunkanbietern genutzt. Das Mobilfunknetz und das SWR-Radioprogramm im nördlichen Schussental sind seit dem Brand eingeschränkt.

Ersatzmast soll Funkloch vollständig schließen

Dieser Zustand wird noch rund sieben Wochen andauern. Dann hofft Vodafone, einen Ersatzmast in Betrieb nehmen zu können. Dieser soll auf der gegenüberliegenden Straßenseite des bisherigen Standorts stehen und 40 Meter hoch sein, um eine gute Reichweite zu haben. Auch andere Anbieter können den Mast nutzen, wie Vodafone-Pressesprecher Volker Petendorf auf SZ-Anfrage sagt.

Der ausgebrannte Sendemast bei Berg muss abgerissen werden. Vodafone baut einen Ersatzmast. Dieser soll ab Mitte Dezember wieder für volle Netzabdeckung sorgen. (Foto: Elke Obser )

Ein Antrag beim Forstamt für den Bau des Mastes sei gestellt, so Volker Petendorf. Der Ersatzmast werde das Funkloch vollständig schließen. Er soll so lange im Einsatz sein, bis der abgebrannte Mast am ursprünglichen Standort wiederaufgebaut wird. Dies könne bis zu zwei Jahre dauern.

SWR hat kleinen Hilfsmast aufgestellt

Auch der SWR wird den Ersatzmast nutzen, sagt Sprecher Jürgen Ruf. Als erste schnelle Maßnahme habe der SWR zwar einen kleinen zehn Meter hohen Hilfsmast aufgestellt, um den UKW-Radioempfang in der Region wiederherzustellen, dieser decke jedoch nicht das gesamte Gebiet ab. Der SWR verweist inzwischen auf seine Online-Angebote. Die Radiosender sind auch live über Apps oder die Internetseiten zu hören.

Auch Vodafone hat an einer Zwischenlösung gearbeitet: Durch die Umnutzung umliegender Sendemasten sei es gelungen, für einen Teil der Kunden das Mobilfunknetz wieder verfügbar zu machen, so der Sprecher. Waren anfangs 4500 Vodafone-Kunden betroffen, seien es derzeit noch 2900.

Umliegende Masten übernehmen teilweise die Netzversorgung

Betroffen sind auch Kunden des Mobilfunkanbieters Telefónica. Wie viele es genau sind, dazu möchte sich das Unternehmen nicht äußern. Ein Sprecher erklärt aber auf SZ-Anfrage, dass inzwischen umliegende Mobilfunkstandorte einen Teil der Versorgung übernehmen würden. Auch Telefónica werde den Ersatzmast nutzen, den Vodafone aufstellt. Ob und in welchem Ausmaß Kunden der Telekom betroffen sind, konnte die Pressestelle des Anbieters auf SZ-Anfrage nicht mitteilen.

Auf die Frage von SZ-Lesern, ob sie wegen des Netzausfalls Gebühren erstattet bekommen, sagt der Vodafone-Sprecher, hierzu gebe es rechtlich keine Grundlage, da bei einem Brand durch Blitzschlag höhere Gewalt vorliege. Kunden, bei denen erhebliche Beeinträchtigungen vorliegen, sollten sich aber bei der Kundenbetreuung melden, dann werde bestimmt eine Lösung gefunden.