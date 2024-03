Nach rund sechs Monaten mit teils massiven Störungen hat sich das Mobilfunknetz im nördlichen Schussental wieder stabilisiert. Seit im Sommer ein Sendemast bei Berg gebrannt hatte, gab es im Großraum Weingarten Probleme. Telefónica-Kunden müssen sich allerdings noch etwas gedulden. Und auch der Empfang von Radiosendern ist noch beeinträchtigt.

Ein Blitz setze den Masten in Brand, die Feuerwehr musste zum Löschen anrücken. (Foto: David Pichler )

Im August vergangenen Jahres hatte ein Blitz in einen Sendemast bei Berg eingeschlagen. Der Mast brannte aus und war nicht mehr funktionstüchtig, im Dezember wurde er abgebaut. Der Mast gehörte dem Südwestrundfunk (SWR), er wurde zudem von mehreren Mobilfunkanbietern genutzt. Deshalb waren seit dem Brand sowohl das Mobilfunknetz als auch der Empfang von SWR-Radioprogrammen im nördlichen Schussental gestört.

Das ist der Stand bei den Mobilfunk-Anbietern

Der Mobilfunkanbieter Vodafone hat jetzt einen etwa 40 Meter hohen Ersatzmast gebaut, den auch andere Anbieter mitnutzen können. Die Störung im Vodafone-Mobilfunknetz sei inzwischen vollständig behoben, die Versorgung sei wieder auf dem Stand wie vor dem Brand des Mastes, teilt ein Sprecher des Anbieters auf Anfrage der Redaktion mit.

Der Mobilfunkanbieter Telefónica nutzte vor dem Brand ebenfalls den Sendemast am Standort Berg. Man wolle künftig auch den Ersatzmast nutzen, sagt ein Sprecher. Ziel sei es, die Netzversorgung schnellstmöglich zu verbessern. Derzeit könne er aber noch keinen Zeitpunkt nennen, wann die Netztechnik am neuen Mast in Betrieb geht, so der Sprecher.

Eine Telekom-Sprecherin sagte auf Anfrage der Redaktion, die Telekom habe den Mast bei Berg nicht genutzt und werde auch den Ersatzmast nicht nutzen. „Wir versorgen Berg über einen Dachstandort, welcher unverändert in Betrieb ist.“

SWR sendet in ein paar Wochen vom neuen Mast

Der SWR werde mit seinen Radiosendern in den nächsten Wochen auf den Sendemast von Vodafone umziehen, wie eine Sprecherin mitteilt. Dann werde sich der Radioempfang nochmal deutlich verbessern und komme der Ursprungsversorgung sehr nahe. Seit September 2023 hatte der SWR im Raum Berg/Weingarten einen provisorischen Sendemast für den UKW-Empfang aufgestellt.