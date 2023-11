Mann unter Häcksler eingeklemmt

Beim Räderwechsel an einer landwirtschaftlichen Maschine ist am Donnerstag kurz nach 12 Uhr ein 29-jähriger Arbeiter auf einem landwirtschaftlichen Anwesen verletzt worden. Dies teilt die Polizei mit. Der Mann hatte den Häcksler zusammen mit einem Kollegen mit einem Wagenheber angehoben, um das Vorderrad auszutauschen. Plötzlich gab der Wagenheber nach und begrub den Arbeiter unter der Maschine. Obwohl der Kollege den Wagenheber sofort erneut betätigte, blieb der 29-Jährige vorerst unter dem Häcksler eingeklemmt. Die Freiwillige Feuerwehr, die nebst dem Rettungsdienst mit einem Großaufgebot vor Ort war, hob das Fahrzeug mit einem Luftkissen an und konnte so den Arbeiter bergen. Ein Rettungswagen brachte den Leichtverletzten in eine Klinik.