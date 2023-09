Knapper Auswärtssieg als Warnschuss

Zweites Auswärtsspiel, zweiter Sieg: Für den TSV Berg läuft es in der Fußball–Verbandsliga in der Fremde bisher hervorragend. Nach dem 2:0 zum Auftakt bei der TSG Hofherrnweiler–Unterrombach gelang den Oberschwaben am Sonntag ein 2:1 (0:0)-Sieg beim Aufsteiger GSV Maichingen. Aber wirklich glücklich war Bergs Trainer Oliver Ofentausek nicht.

„Das war ein Warnschuss für uns, da können wir viel rausnehmen“, meinte Ofentausek. Es ging dabei nicht um die grundsätzliche Spielanlage: Berg dominierte die Partie nach Belieben, obwohl einige Umstellungen (Joel Mayr, Jan Büg im Urlaub, Luis Pfaumann angeschlagen) nötig waren. Allerdings machten die Gäste in Sindelfingen zu wenig aus ihrer Überlegenheit, ihrem hohen Ballbesitz (rund 80 Prozent im ersten Durchgang) und der Vielzahl der Möglichkeiten. „Was wir an Chancen liegen gelassen haben, ist abartig und ärgerlich“, kreidete Ofentausek die fehlende Entschlossenheit vor dem Tor an.

Frisches Blut bringt neuen Schwung

Seine Unzufriedenheit machte er in der 58. Minute mit einem Dreierwechsel deutlich. „Ich wollte mehr Schwung und Power reinbringen“, betonte er. Ofentausek brachte Moritz Fäßler, Tim Kibler und Philipp Fäßler für Andreas Frick, David Hoffmann und Maschkour Gbadamassi. Und einer der Eingewechselten, Moritz Fäßler, traf auch in gegnerische Netz. Der 32–Jährige schloss eine schöne Kombination cool zum 2:0 ab (73.). „Das Spiel ist durch die Einwechslungen besser geworden. Was uns in den ersten Spielen belebt hat, ist die Bank“, sagte Ofentausek. Eine rumänische Koproduktion führte sechs Minuten zuvor zur Führung. Vlad Munteanu veredelte eine Flanke von Dan Constantinescu. Berg ließ aber die Entscheidung liegen und musste am Ende zittern, nachdem eine Freistoßhereingabe der Gastgeber zum Treffer durch Oliver Klauß führte (87.). Aber die Gäste brachten den knappen Vorsprung über die Bühne und stehen momentan mit sieben Punkten aus drei Spielen auf Platz vier.

„Es geht mal gut“, ist Ofentausek glücklich mit dem Sieg am Sonntag und schreibt diesen vor allem auch seiner Hintermannschaft zu: „Dickes Lob an unsere Defensive, wir standen im Großen und Ganzen stabil.“ In den kommenden Wochen muss der TSV aber dringend an seiner Chancenverwertung arbeiten, sonst kann das auch hinten losgehen — darum blickt Ofentausek trotz ordentlicher Leistung auch sehr kritisch auf den Erfolg gegen den GSV Maichingen.

Fußball-Verbandsliga, 3. Spieltag: GSV Maichingen – TSV Berg 1:2 (0:0). – Tore: 0:1 Vlad Munteanu (67.), 0:2 Moritz Fäßler (73.), 1:2 Oliver Klauß (87.) – Schiedsrichter: Antonio Agazio – TSV: Port, D. Constantinescu, Hill, Frick (58. M. Fäßler), Hoffmann (58. Kibler), Elshani, Müller, Munteanu (76. Walter), Gbadamassi (58. P. Fäßler), S. Caltabiano (65. Karg), Merk.