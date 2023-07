Fußballer des TSV Berg spielen dreimal in zwei Tagen

Mit einem dreifachen Härtetest haben sich die Fußballer des TSV Berg am Wochenende auf das erste Pflichtspiel der Saison vorbereitet. Bevor es am kommenden Samstag in der ersten Runde des Verbandspokals zum Landesligisten VfB Friedrichshafen geht, hat der Verbandsligist Berg in Hohenems, gegen Eschen–Mauren und gegen Dornbirn gespielt. Alle drei Partien gingen verloren, die Trainer Oliver Ofentausek und Patrick Singrün haben aber wichtige Erkenntnisse gewonnen.

Die Spiele haben viel Kraft gekostet

Keine Frage: Das Wochenende ist für die Fußballer des TSV Berg äußerst anstrengend gewesen. Am Freitagabend fuhren die Oberschwaben zum österreichischen Regionalligisten VfB Hohenems. Am Samstagmittag stand zunächst der Test zu Hause gegen den USV Eschen–Mauren aus Liechtenstein auf dem Programm, quasi direkt im Anschluss ging es zum Schussenpokal nach Horgenzell — dort ging es für Berg noch gegen die FC Dornbirn Juniors, die U23 des österreichischen Zweitligisten. „Die Spiele haben viel Kraft gekostet, das war ein wichtiges Wochenende für uns“, meint Ofentausek.

Dass seine Mannschaft sowohl in Hohenems (2:4) als auch gegen Eschen–Mauren (2:5) und Dornbirn (0:1) verlor, war für Ofentausek zweitrangig. „Natürlich hätten wir sowohl in Hohenems als auch gegen Eschen mehr Tore schießen können“, sagt der Berger Trainer. „Aber fußballerisch haben es die Jungs nach einer Woche in der Vorbereitung schon sehr gut gemacht.“

Spielpraxis für alle

Weil es bereits am kommenden Samstag ins erste Pflichtspiel geht, haben sich die Berger Verantwortlichen bewusst für drei Spiele an zwei Tagen entschieden. Denn der TSV hat für die kommende Saison einen riesigen Kader von 25 Feldspielern und vier Torhütern — alle sollten vor dem Pflichtspielauftakt mindestens einmal auf dem Platz stehen. Das klappte nicht ganz, denn ein paar angeschlagene Spieler wie Robin Hettel mussten noch aussetzen. In Hohenems tauschten Ofentausek und Singrün zur Pause komplett durch. Eine Halbzeit bekamen die erfahreneren Spieler, eine Halbzeit lang durften die jüngeren Spieler um die Zugänge des FV Ravensburg II ran.

Gegen Eschen–Mauren, Ofentauseks ehemaliges Team aus der vierthöchsten Schweizer Liga, stand kein Zugang auf dem Feld. Die Berger Trainer setzten auf ein eingespieltes Team aus der Vorsaison — probierten aber auch hier das eine oder andere aus. So spielte Sandro Caltabiano in der ersten Halbzeit in der Innenverteidigung, in der zweiten Halbzeit rückte zunächst Dan Constantinescu zu Andreas Frick in die Innenverteidigung, später Luis Müller.

In der ersten Halbzeit klar unterlegen

Die Berger leisteten sich in der ersten Halbzeit allerdings viele Ballverluste und hatten immer wieder Probleme mit den schnellen Angriffen der Liechtensteiner. „Bewegung und Kommunikation haben mir nicht gefallen“, meinte Ofentausek. In der 13. Minute setzte Villiam Pizzi mit einem schönen Außenristpass Stürmer Maurice Wunderli in Szene, der zog an Frick vorbei und überwand Torwart Paul Brünz zum 1:0. Auch in der Folge war Eschen–Mauren aktiver, spielfreudiger — und schraubte das Ergebnis bis zur Pause auf 4:0 nach oben.

In der zweiten Halbzeit kam beim TSV der junge Julian Klein als Rechtsverteidiger aufs Feld. Klein machte seine Sache gut, auch sonst steigerten sich die Berger in der Hitze. Die Liechtensteiner wechselten häufiger durch, die Oberschwaben kamen nun zu Chancen. David Hoffmann traf nach starker Vorarbeit von Vlad Munteanu per Direktabnahme zum 1:4, nach einem von Julian Karg abgefälschten Schuss von Nazmi Majrami zum 1:5 verkürzte Munteanu mit einem Elfmeter zum 2:5. Karg vergab kurz vor Schluss noch einen Strafstoß. Nur zweimal wechselte Ofentausek in diesem Spiel, nach Abpfiff sanken einige Berger erschöpft zu Boden.

Die Zugänge dürfen gegen Dornbirn ran

Nach dem Mittagessen im Clubheim ging es anschließend direkt nach Horgenzell. Dort gab es beim Schussenpokal das Einlagespiel gegen die FC Dornbirn Juniors. Für Berg spielten nun unter anderem die Zugänge Jonathan Merk, Samuel Walter und Massimo Caltabiano sowie jüngere Spieler wie Simon Roth oder Finn Tolkmitt. „Fußballerisch war es ganz gut“, sagte Ofentausek trotz der 0:1–Niederlage. „Die Jungen haben Leidenschaft gezeigt und sind viel gelaufen.“

So müsse seine Mannschaft in der neuen Woche im Training weitermachen. Denn am Samstag (15.30 Uhr) in Friedrichshafen muss nicht nur die Einstellung passen, sondern auch das Ergebnis.