Firma TTA will nicht verwechselt werden

„TTA ist nicht TTL“, mussten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ehinger Firma „TTA Raumausstattung GmbH“ in den vergangenen Tagen ihren Kunden und vielen interessierten Anrufern zig-fach erklären. „Immer öfter wurden wir auf Medienberichte um die Insolvenz der Firma TTL angesprochen. Aber die Firmen TTA und TTL haben überhaupt keine Gemeinsamkeiten“, sagt TTA-Geschäftsführerin Carmen Strohm.

„Bei der Firma TTA Raumausstattung in Ehingen-Berg, also dem Teppich- und Tapeten-Abholmarkt, handelt es sich um ein seit 1984 in Ehingen geführtes Familienunternehmen“, ergänzt Geschäftsführer Claus Hubert. Neben der TTA-Zentrale in der „Holledau“ in Ehingen-Berg wird in Mengen noch eine TTA-Filiale betrieben. Und außer dem Firmennamen, TTA und TTL, unterscheiden sich auch die Firmenfarben der beiden Raumausstatterbetriebe.

„Im Gegensatz zum Rot der Firma TTL, treten wir, also die TTA-Raumausstattung GmbH, mit einem markant gelb-grünem Gebäude in Ehingen-Berg, direkt an der B 465 auf“, so Carmen Strohm. Auf mehr als 3500 Quadratmetern Verkaufsfläche werden dort Boden- und Wandbeläge, Farben und Fensterdekorationen, samt fachmännischer Beratung angeboten. „Von unseren eigenen Handwerkern können alle Boden-, Maler- und Tapezierarbeiten, sowohl bei Renovierungen, als auch in Neubauten, ausgeführt werden. Auch Gardinen und Fensterdekorationen werden von unseren eigenen Mitarbeiterinnen zugeschnitten und genäht“, betont Claus Hubert.