FDP Berg nominiert Gemeinderatsliste

Die FDP Berg tritt auch zur Gemeinderatswahl 2024 mit einer eigenen Liste an: Der Ortsverband hat im Gasthaus Hasen Parteimitglieder sowie liberal gesonnene und parteilose Bergerinnen und Berger gewählt (Foto: FDP Berg). Die FDP wird mit folgenden Kandidatinnen und Kandidaten am Sonntag, 9. Juni, auf dem Wahlzettel erscheinen: 1. Marlon Knitz, 24 Jahre, Student, 2. Rainer Utz, 47 Jahre, Rechtsanwalt, 3. Tanja Schneiderhan, 43 Jahre, Diplom-Ingenieurin (FH) Bekleidungstechnik, 4. Michelle Preusch, 22 Jahre, Studentin, 5. Katrin Dieterich, 51 Jahre, Rechtsanwältin, 6. Christoph Diller, 28 Jahre, Notfallsanitäter, 7. Benjamin Boos, 41 Jahre, Leiter Controlling, 8. Christoph Harrer, 34 Jahre, Notfallsanitäter, 9. Volker Wrobel, 45 Jahre, Controller. Ziel für die nächste Wahlperiode sei es, die Fraktionsstärke der FDP mit zwei Sitzen im Gemeinderat zu halten und an die geleistete Arbeit anzuknüpfen, heißt es in einer Pressemitteilung.