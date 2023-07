Fast 1500 Zuschauer sehen einen tollen Pokalauftritt des TSV Berg

Verbandsligist gegen Drittligist, Amateure gegen Profis: Diese Paarung hat am Sonntagnachmittag 1450 Zuschauer ins Rafi–Stadion nach Berg gezogen. Der heimische TSV Berg wehrte sich gegen den SSV Ulm 1846 nach Kräften und unterlag nach einem starken Spiel nur mit 0:2 (0:2). Zwei Spieler des Außenseiters verdienten sich ein Extralob.

Bergs Torwart mit einem überragenden Auftritt

Nach den ersten Minuten der Begegnung musste man aus Berger Sicht Schlimmeres befürchten. Nach einem ungestümen Einsatz von Joel Mayr gegen Andreas Ludwig gab es in der achten Minute einen Elfmeter — Bergs Torwart Alin Constantinescu wehrte den Schuss von Ulms Kapitän Johannes Reichert aber ganz stark ab. Vier Minuten später musste Constantinescu doch hinter sich greifen, weil Bastian Allgeier am Ende eine schönen Ulmer Kombination frei stand und zum 1:0 traf. Eine Minute später traf Felix Higl nur den Pfosten, von da aus sprang der Ball in die Arme von Constantinescu zurück.

Auch in der Folge stand Bergs Torwart immer wieder im Mittelpunkt. „Er hat sehr gut gehalten, Kompliment“, sagte später Ulms Trainer Thomas Wörle. Seine Mannschaft dominierte die Partie zwar, verpasste es aber lange, die Führung auszubauen. Erst kurz vor der Pause belohnte sich der Drittliga–Aufsteiger nach einer Druckphase mit dem 2:0. Ludwig schoss erst drüber, dann scheiterte der Ex–Ravensburger Nicolas Jann an Constantinescu, ehe Ludwig die Latte traf. Auf Pass von Jann traf schließlich Lucas Röser in der 43. Minute zum 2:0. „Ulm hat mit seiner A–Mannschaft gespielt, wir mussten dagegenhalten und haben das sehr ordentlich gemacht“, lobte Bergs Trainer Oliver Ofentausek. „Das war ein gelungenes Fest vor einer schönen Kulisse.“

Innenverteidiger Luis Müller mit tollem Spiel

Großen Anteil daran hatte die Berger Mannschaft selbst, denn sie steigerte sich nach der Pause noch ein Stück und blieb ohne weiteres Gegentor. Allerdings auch, weil Ulm einige Chancen vergab oder Alin Constantinescu im Weg stand. Sowohl gegen Lennart Stoll als auch Higl wehrte Constantinescu abermals ganz stark ab, dazu klärte anschließend erst sein Bruder Dan Constantinescu und dann Luis Müller den Ball auf der Linie. Müller machte in der Innenverteidigung ebenfalls ein super Spiel. „Viele hatten in den letzten zwei Jahren gefragt, was wir mit ihm wollen“, meinte Ofentausek. „Wir haben Geduld mit ihm gehabt und er hat heute richtig gut gespielt.“

Müller selbst war mit seinem Spiel ebenfalls zufrieden. „Als Innenverteidiger stehst du in so einem Spiel ja immer ein bisschen mehr im Fokus als normal“, sagte Müller. „Gegen so einen Gegner spielt man schließlich auch nicht jeden Tag. Es war ein unfassbares Erlebnis.“ Der 22–jährige Innenverteidiger, der 2021 vom Kreisligisten Türk SV Wangen nach Berg gewechselt war, wollte nach einer schweren Anfangszeit aber „fast schon aufgeben“. Tat er nicht, nun durfte er 90 Minuten gegen die Profis des SSV Ulm 1846 ran und zeigte, was er kann. „Jetzt bin ich hier angekommen, jetzt lasse ich mich nicht mehr unterkriegen“, meinte Müller.

Ulms Trainer war mit der zweiten Halbzeit nicht zufrieden

Es war also ein rundum gelungener Nachmittag für den TSV Berg. „Unser Ziel musste sein, dass die Zuschauer zufrieden nach Hause gehen, weil wir gekämpft und alles gegeben haben“, sagte Ofentausek. Und das konnte seinen Spielern niemand absprechen. Ulms Trainer Wörle dagegen war nicht gänzlich zufrieden: „Es ging hier darum, eine Runde weiterzukommen, das haben wir geschafft“, sagte Wörle. „Aber nach der dominanten ersten Halbzeit haben wir in der zweiten Halbzeit nachgelassen und den Gegner aufkommen lassen.“

In der dritten Runde des Verbandspokals müssen die Ulmer wieder nach Oberschwaben fahren — es geht gegen den Oberligisten FV Ravensburg. Zunächst steht am Sonntag (13.30 Uhr) aber der Auftakt in der 3. Liga bevor. „Das wird etwas ganz Großes für uns“, freut sich Wörle auf das Heimspiel gegen den 1. FC Saarbrücken.

TSV Berg — SSV Ulm 1846 0:2 (0:2)

Tore: 0:1 Bastian Allgeier (12.), 0:2 Lucas Rölser (42.) — Schiedsrichter: Maurice Baumann — Zuschauer: 1450 — Besonderes Vorkommnis: Johannes Reichert vergibt Foulelfmeter (SSV, 8.) — TSV: A. Constantinescu — Elshani, Müller, Frick, Karg — S. Caltabiano (46. D. Constantinescu), Mayr, Pfaumann (64. P. Fässler) — M. Caltabiano (59. Hill), Munteanu, Merk (46. Büg).