Fahrbahndeckenerneuerung zwischen Berg–Ettishofen und Fronreute–Baienbach

Das Regierungspräsidium Tübingen lässt laut Pressemitteilung ab Montag, 7. August, den Fahrbahnbelag der L 291 zwischen Berg–Ettishofen und Fronreute–Baienbach erneuern. Durch die Arbeiten werden altersbedingte Ausmagerungen, Risse sowie geschädigte Fahrbahnränder beseitigt. Die rund 4,4 Kilometer lange Baustelle beginnt am Ortsausgang von Berg–Ettishofen ab der K 7952 und endet in der Ortsmitte von Fronreute–Baienbach am Knotenpunkt L 291/K 7962. Günstige Witterungsbedingungen vorausgesetzt, sind die Arbeiten bis voraussichtlich Samstag, 16. September, abgeschlossen.

Die Maßnahme wird in zwei Bauabschnitten durchgeführt. Im ersten Abschnitt wird die Landesstraße zwischen Berg–Ettishofen und dem Gewerbegebiet „Tobelacker“ in Fronreute–Baienbach erneuert. In dieser Zeit bleibt das Gewerbegebiet aus Richtung Fronreute–Baienbach anfahrbar. Im zweiten Abschnitt, voraussichtlich ab Montag, 11. September 2023, wird die Strecke zwischen dem Gewerbegebiet und der Blitzenreuter Straße erneuert. Das Gewerbegebiet ist dann aus Richtung Berg–Ettishofen erreichbar.

Während der Arbeiten ist die L 291 voll gesperrt. Der Verkehr wird ab Berg–Ettishofen auf der K 7952 über Weiler zur B 32 nach Staig und Blitzenreute zur L 291 nach Fronreute–Baienbach geführt.

Die Umleitung von Fronreute–Baienbach nach Berg–Ettishofen erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Die Kreisstraße K 7973 aus Richtung Horgenzell–Zogenweiler bleibt befahrbar. Allerdings ist das Ein– und Ausfahren aus der Kreisstraße auf die L 291 während der Bauzeit nicht möglich (Sackgasse).

Der Busverkehr wird während der gesamten Bauzeit umgeleitet. Die Haltestellen im Baubereich können nicht angefahren werden. Die Ersatzfahrpläne sind in den Haltestellen aufgehängt.

Die Linie R60 fährt von Fronreute–Baienbach über Blitzenreute — Staig — Weiler nach Berg–Ettishofen und umgekehrt. Ersatzhaltestellen werden in Fronreute–Baienbach -Blitzenreuter Straße sowie in Ettishofen und in Weiler eingerichtet.

Die Gesamtkosten der Baumaßnahme belaufen sich auf rund 1,2 Millionen Euro und werden vom Land Baden–Württemberg getragen.

Informationen zu den Sperrungen und zur Umleitung können im Internet unter