Eine ungewöhnliche Trainingswoche beim TSV Berg

„Das ist mir noch nie passiert, dass ich urlaubsbedingt in der Meisterschaft fehle“, meint Oliver Ofentausek. Und der 48–jährige Trainer des Fußball–Verbandsligisten TSV Berg hat mit sechs Jahren angefangen, ist also schon ganz lange im Fußball unterwegs. Für ihn und seine Familie hat es sich nun aber angeboten, ein paar Tage in Jesolo in Italien zu verbringen. Ofentausek ist noch am Samstag nach dem 2:0–Erfolg seiner Mannschaft beim Auftaktspiel bei der TSG Hofherrnweiler–Unterrombach losgefahren. In der ungewöhnlichen Trainingswoche haben Co–Trainer Patrick Singrün und Athletiktrainer Sabrin Sburlea das Team in drei Einheiten auf das erste Saisonheimspiel gegen den Aufsteiger Türkspor Neckarsulm vorbereitet. Anpfiff im Rafi–Stadion ist am Samstag um 14 Uhr — dann wird Ofentausek auch wieder da sein.

Patrick Singrün „ist voll in der Materie drin“

Ist das etwa ein Anflug von Überheblichkeit? „Ne ne“, stellt Ofentausek klar. Es ist vielmehr ein Vertrauensbeweis in sein Trainerteam, er und Singrün liegen auf einer Wellenlänge. „Man kann bedenkenlos nach sechs Jahren in Urlaub gehen, wenn man mit Patsche zusammengeschafft hat. Das ist eins zu eins das Gleiche, wenn ich auf dem Platz bin“, betont Ofentausek. „Patsche ist voll in der Materie drin, und ich glaube auch, dass wir die gleiche Sprache reden. Wichtig ist, dass man einen guten Kompagnon hat und das habe ich mit Patsche“, betont Ofentausek. Außerdem sei mit Sburlea noch ein „guter dritter Mann“ da.

Singrün stützt die Aussagen von Ofentausek, das Verhältnis der beiden Coaches ist von hoher Wertschätzung geprägt. „Wir ergänzen uns sehr gut“, meint Singrün. Der 46–jährige Co–Trainer des TSV ist auch definitiv keiner, der „nur ein paar kleine Hütchen aufstellt“, sagt Singrün und verspricht: „In dieser Woche werden wir das Fußballspielen nicht verlernen.“ Er ist voll involviert und tüftelt unter anderem mit Ofentausek regelmäßig sehr intensiv an der Aufstellung.

Durch den Auftakterfolg sei das Arbeiten einfacher. „Der Spaß ist da“, hat Singrün in den drei Berger Trainingseinheiten am Montag, Dienstag und Donnerstag beobachtet. Volles Haus hatte Torwarttrainer Ralf Weinmann. Stand zuletzt mit André Port nur ein Keeper zur Verfügung, sind nun auch wieder Alin Constantinescu, Paul Brünz und Dominik Hagel auf den Platz zurückgekehrt. Alle drei müssen sich im nächsten Heimspiel wohl aber zunächst hinten anstellen. Port hat für das Duell gegen Türkspor Neckarsulm von Ofentausek eine Stammplatzgarantie ausgesprochen bekommen. „Es wäre Wahnsinn, wenn ich ihn nach dem Spiel aus dem Tor nehmen würde. Er hat eine gute Leistung gebracht und ist der Einzige, der sich sicher sein kann, dass er spielt“, sagt Ofentausek und nennt aber eine Einschränkung: „Wenn die Trainingsleistung stimmt.“

So richtig beurteilen können das in dieser Woche nur Singrün, Sburlea und Weinmann, die vor Ort waren. Deshalb sei die Kaderbenennung für die Partie gegen Türkspor Neckarsulm federführend die Sache von Singrün. Vier Spieler werden keine Option sein: Robin Hettel, Simon Roth, Salvatore Bellusci und Julian Klein. Ob Massimo Caltabiano mit dabei sein wird, wird sich zeigen. Der junge Neuzugang des FV Ravensburg trug am ersten Spieltag der Kreisliga A1 mit einem Tor zum 4:2–Sieg der zweiten Berger Mannschaft gegen den SV Ankenreute bei. „Er hat einen Ferienjob angenommen, das hat man ihm ein bisschen angemerkt“, sah Ofentausek einen etwas müden Massimo Caltabiano.

Ein sehr ambitionierter Aufsteiger stellt sich im Rafi–Stadion vor

Mit Türkspor Neckarsulm stellt sich in Berg ein noch komplett unbeschriebenes Blatt in der Verbandsliga vor. Die Ambitionen beim Aufsteiger sind jedenfalls schon vor seinem ersten Saisonspiel sehr groß. „Wir wollen oben dabei sein, unter den besten drei Teams“, macht Trainer Fatih Ceylan auf Stimme.de deutlich. „Ich persönlich will aufsteigen. Das will ich ja eigentlich immer. Schaffen wir das, ist bei uns im Verein jeder zufrieden.“ Der selbst ernannte Titelfavorit besitzt eine erfahrene Mannschaft, wie Ceylan auf Stimme.de ausführt. „Wir zählen in der Verbandsliga vom Altersdurchschnitt sicherlich zu den älteren Mannschaften. Ich schaue aber nicht nach dem Alter der Spieler, sondern nach ihrer Leistung“, sagt Ceylan. Er zählt auf seine „Oldies“, die für eine erfolgreiche Runde sorgen sollen, „die jungen Spieler müssen sich erst noch hocharbeiten“, betont Ceylan.

Singrün kennt einige Fußballer nach eigenen Aussagen ganz gut, so habe der Aufsteiger unter anderem Spieler mit Bietigheimer oder Freiberger Vergangenheit. „Sie haben gute Einzelspieler. Ich bin gespannt, ob sie es im Kollektiv hinbekommen. Zwischen der Landesliga und Verbandsliga gibt es einen extremen Unterschied“, so Singrün. Er freut sich aber genauso wie Ofentausek auf selbstbewusste Gegner. Berg wolle mit Herz und Leidenschaft die drei Punkte bei sich behalten. „Wir wollen zu Hause wieder eine Macht werden, das haben wir letztes Jahr vermissen lassen“, sagt Singrün.