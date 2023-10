Eine strittige Entscheidung bringt Berg auf die Siegerstraße

Dritter Sieg in Folge: Der TSV Berg hat in der Fußball-Verbandsliga ein starkes Heimspiel gezeigt und den SSV Ehingen-Süd verdient mit 2:0 (0:0) bezwungen. Bei Berg überragte Linksverteidiger Julian Karg, bei den Gästen haderte Trainer Michael Bochtler mit der ersten Halbzeit seiner Mannschaft und einer aus seiner Sicht eklatanten Fehlentscheidung.

In der 56. Minute sprintete Bergs Stürmer Vlad Munteanu in den Ehinger Strafraum und ging zu Boden. Hatte Torwart Benjamin Gralla ihn berührt? Schiedsrichter Kevin Popp entschied auf ja und pfiff Elfmeter. Die Ehinger auf dem Feld protestierten vehement, Trainer Bochtler war nach der Partie sauer. „Dieser Pfiff war lachhaft! Das ist eine spielentscheidende Szene und ärgert mich maßlos.“ Munteanu übernahm für Berg die Verantwortung und erzielte mit dem Elfmeter das 1:0 für Berg.

Mehrfach lässt Berg die Führung liegen

Das war nach dem Spielverlauf in der ersten Stunde absolut verdient. „Wir haben in der ersten Halbzeit viel investiert und hätten uns in den Hintern beißen müssen, wenn wir nicht gewonnen hätten“, meinte Bergs Trainer Oliver Ofentausek. Seine Mannschaft war in der ersten Halbzeit klar spielbestimmend und hatte einige gute Szenen vor dem Ehinger Tor.

Eine kleine Auswahl: Zweimal hatte Jan Büg eine Topchance vor Augen ‐ zweimal patzte der Berger Offensivspieler bei der Ballannahme. Einmal vernaschte Büg an der Außenlinie seine Gegenspieler Robin Stoß und Marc Vogel mit der Hacke, Fabian Elshani zog frei Richtung Strafraum, zögerte aber zu lange mit seinem Schuss. Tim Bayer grätschte noch dazwischen und blockte den Ball. Nach klasse Ballgewinn von Sandro Caltabiano rutschte die Flanke von Jonathan Merk im Fünfmeterraum an Munteanu und Büg vorbei. Dazu verzog Caltabiano aus der Distanz knapp. „Unsere erste Halbzeit war unterirdisch und katastrophal“, gestand Bochtler. „Wir waren viel zu passiv und mussten froh sein, dass es 0:0 stand.“

Julian Karg verdient sich ein Sonderlob

Nach dem Seitenwechsel und dem umstrittenen Elfmeter für Berg steigerte sich Ehingen-Süd deutlich. Doch an einem im roten Berger Trikot kamen die Gäste nicht vorbei: Julian Karg machte ein überragendes Spiel. Höhepunkt war ein mit dem Kopf geblockter Schuss von Julian Neu im eigenen Fünfmeterraum. „Diese Szene war für mich das i-Tüpfelchen seiner Leistung“, lobte Ofentausek. „Er hat sich in den vergangenen Wochen toll aus seinem kleinen Loch herausgearbeitet.“

Der TSV leistete sich nach dem Seitenwechsel im Rafi-Stadion zwar ein paar Fouls zu viel. Doch im eigenen Strafraum klärten die Berger alle Bälle. „Unsere Abwehr steht gerade sehr stabil“, freute sich Ofentausek. „Das ist natürlich ganz wichtig.“ Richtig gefährlich wurde Ehingen-Süd im zweiten Durchgang nur zweimal: Maurizio Scioscia schoss einen Freistoß knapp neben das Tor, beim Schuss von Simon Dilger strich der Ball knapp über das Tor. Die endgültige Entscheidung fiel in der vierten Minute der Nachspielzeit. Nach einer Flanke von Jonathan Hill nahm der nach seiner Einwechslung extrem fleißige Massimo Caltabiano den Ball klasse an. Seine flache Hereingabe drückte der ebenfalls eingewechselte Tim Kibler den Ball über die Linie. „In der zweiten Halbzeit waren wir mutiger nach vorne, aber der Schiedsrichter hat leider falsch gepfiffen“, meinte Bochtler.

Die Berger dagegen konnten sich im Regenguss nach der Partie über den dritten Sieg in Folge und eine der stärksten Saisonleistungen freuen.

Verbandsliga, 9. Spieltag

TSV Berg ‐ SSV Ehingen-Süd 2:0 (0:0). ‐ Tore: 1:0 Vlad Munteanu (57., Foulelfmeter), 2:0 Tim Kibler (90.+4) ‐ Schiedsrichter: Kevin Popp ‐ Zuschauer: 300 ‐ TSV: Port ‐ Hill, D. Constantinescu, Maucher (70. Müller), Karg ‐ Merk (83. Hoffmann), S. Caltabiano (61. Kibler), Mayr, Büg (77. M. Caltabiano) ‐ Munteanu ‐ SSV: Gralla ‐ Stoß, Rupp, Bayer, Kästle ‐ Scioscia (68. Wojciechowski), Neu, Fernandes (63. Dilger), Dress ‐ Akhabue (85. Haiß), Vogel (46. Teßmann).