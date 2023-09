Die Trendsportart Padel gibt es jetzt in Berg

Übertragungen im Free TV, immer größer werdendes Interesse bei Sportlern und immer mehr Plätze: Die Sportart Padeln wächst und wächst. Nun können Spielerinnen und Spieler die Mischung aus Tennis und Squash auch in Berg ausprobieren. Andreas Schneiderhan hat in seiner Tennishalle einen Platz zu einem Padel-Court umbauen lassen. Das soll aber noch nicht das Ende sein.

Vor zwei Jahren mit der Planung begonnen

In Spanien und vielen südamerikanischen Ländern ist Padel seit vielen Jahren eine Volkssportart. „In Spanien gibt es rund 24.000 Plätze“, sagt Schneiderhan. „In Deutschland sind es schätzungsweise etwa 500.“ 2018 gab es erste Anlagen in Deutschland, doch erst in den vergangenen Monaten ist der Hype so richtig losgegangen. In Köln gibt es seit einigen Jahren schon eine Padel-Anlage beim TC Weiden, in einigen deutschen Städten betreibt die Firma Padel-City Anlagen. Und nun gibt es eben einen Platz in der Tennishalle in Berg ‐ es ist die bislang einzige Padelhalle in Oberschwaben.

2021 hat Schneiderhan, dem die Halle in Berg seit 2006 gehört, mit der Padelplanung begonnen. Nach vielen Gesprächen mit Architekten und Behörden wie dem Bauamt hat der Tennistrainer seine ursprünglich geplante große Lösung verworfen. „Ich wollte einen großen Umbau, unter anderem mit einem Fitnessraum“, sagt Schneiderhan. Er erfüllte laut eigener Aussage alle Auflagen, doch immer wieder seien neue Auflagen dazugekommen.

Auf Kunstrasen in einem Glaskasten

Deswegen wurde es vorerst nur „die kleinere Lösung“, wie es Schneiderhan nennt. Er sanierte den Innenraum ‐ die alte Theke musste genauso weichen wie die alten Fenster und die altmodische Beleuchtung. Dazu wurde der erste Tennisplatz zu einem Padelcourt umgebaut. Gespielt wird die Trendsportart auf Kunstrasen in einem Glaskasten ‐ und immer als Doppel. Wie beim Squash darf der Ball auch gegen die Scheiben geschlagen werden, er muss allerdings immer im gegnerischen Feld aufkommen. „Die Regeln sind recht einfach, man kommt schnell rein“, sagt Schneiderhan. „Es ist einfacher als Tennis und man spricht ein viel größeres Klientel an.“

Nach vielen Jahren, in denen seine Tennishalle im Sommer leer stand, kann dort nun ganzjährig gespielt werden. An sieben Tagen die Woche hat die Halle in Berg von 8 bis 23 Uhr geöffnet. Plätze ‐ sowohl den Padelplatz als auch für Tennis und Badminton ‐ können über die App Playtomic gebucht werden. „Man kann aber auch gerne einfach mal vorbeischauen und sich das Ganze anschauen“, meint Schneiderhan, der auch das Firmenfitness-Netzwerk Wellpass anbieten kann. Padelschläger und die passenden Bälle (Tennisbälle mit weniger Druck) können bei ihm ausgeliehen werden.

Ohne Dach ist für Schneiderhan keine Option

Vor seiner Halle soll noch ein überdachter Padelplatz entstehen ‐ hier fehlen allerdings nach vielen Gesprächen noch die letzten Genehmigungen der Ämter. „Ein Dach über dem Außenplatz und ein Platz in der Halle waren mir ganz wichtig, weil man bei Freiluftplätzen ohne Dach viele Ausfalltage hat“, sagt Schneiderhan. Bei Regen und Frost könne man im Freien nicht spielen. „Ich will Padel immer anbieten können und die Plätze nicht ein halbes Jahr brachliegen“, meint der Berger Tennistrainer.

Über genaue Kosten will Schneiderhan nicht sprechen. „Aber ich habe den damaligen Kaufpreis der Halle jetzt noch mal in den Umbau gesteckt.“ Das Feedback sei nach den ersten Tagen sehr positiv. „Es ist ein Markt der Zukunft“, sagt Schneiderhan. Einen Anteil daran hat auch das deutsche Fernsehen. Seit einigen Monaten werden Profi-Padelturniere bei Sky gezeigt, in dieser Woche ist auch Sport1 in die Liveberichterstattung eingestiegen.

Eröffnung steht auch beim TC Ravensburg an

Die Firma Padel-City, die Anlagen unter anderem in Dortmund, München und Erding betreibt, eröffnet am Samstag, 7. Oktober (15 Uhr), vier Freiplätze beim TC Ravensburg. Mitverantwortlich ist der frühere Trainer des FV Ravensburg, Steffen Wohlfarth.