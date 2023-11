Die starke Serie des TSV Berg ist beendet

Der gute Lauf des TSV Berg in der Fußball-Verbandsliga ist zu Ende. Am Sonntagnachmittag verloren die Berger nach fünf Siegen in Folge beim bisherigen Tabellenvorletzten TV Echterdingen mit 1:3. Damit hat es der TSV auch verpasst, am zwölften Spieltag auf Platz eins zu springen.

Mit dem Auftritt ihrer Mannschaft waren die Berger Trainer Oliver Ofentausek und Patrick Singrün überhaupt nicht einverstanden. „Harte Kost“, sagte Singrün über die 90 Minuten des TSV. Ofentausek meinte: „Wir haben alles vermissen lassen.“ Verwunderlich nach den zuletzt gezeigten Leistungen. Doch am Sonntag zeigten die Berger in Echterdingen weder Spielwitz noch Tempo. „Wir hatten in der ersten Halbzeit nicht mal eine Torchance“, sagte ein völlig bedienter Ofentausek.

Vor dem 0:1 kurz nach der Pause wurden die Berger auf ihrer linken Abwehrseite überlaufen, kurz darauf leistete sich Jonathan Hill im Strafraum ein klares Foul, dann patzte auch der zuletzt starke Torwart André Port. Dem eingewechselten Massimo Caltabiano gelang nur noch das 1:3. „Er war nach seiner Einwechslung wieder bemüht“, meinte Ofentausek. „Dass er getroffen hat, ist das einzige, was mich freut.“

Verbandsliga, 12. Spieltag:

TV Echterdingen ‐ TSV Berg 3:1 (0:0). ‐ Tore: 1:0 Max Bey (48.), 2:0 Caglar Celiktas (56., Foulelfmeter), 3:0 Steffen Schmidt (65.), 3:1 Massimo Caltabiano (70.) ‐ Schiedsrichter: Mario Doser ‐ Zuschauer: 180 ‐ TSV: Port ‐ Hill, Maucher, Kibler (60. Fäßler), Müller, Elshani ‐ Gbadamassi (82. Walter), S. Caltabiano (60. Hoffmann), Tolkmitt (46. M. Caltabiano) ‐ Merk (46. Büg), Munteanu.