Desolate Berger unterliegen im Derby dem FV Biberach

Zum ersten Mal in der Verbandsliga ein Flutlichtspiel, dazu ein Derby und viele Zuschauer auf der Tribüne ‐ doch der TSV Berg hat diese Kulisse nicht nutzen können, um seinen Negativlauf zu beenden. Im Gegenteil: Die Berger Fußballer zeigten eine unterirdische erste Halbzeit und verloren gegen den FV Biberach verdient mit 0:2 (0:2). Biberachs Topstürmer Kai Luibrand erzielte dabei ein wunderschönes Tor.

Bergs Trainer Oliver Ofentausek hatte vor der Begegnung angemahnt, einfache Fehler zu vermeiden. Am Freitagabend musste er allerdings konstatieren: „Wir haben regelrecht Einladungen auf den Fuß gelegt.“ Seine Mannschaft zeigte eine der schwächsten Halbzeiten seit ganz langer Zeit. Nichts klappte beim TSV. Dabei hatte es früh eine Megachance zur Führung gegeben. Einen klasse Außenristpass von Maschkour Gbadamassi nahm Jan Büg im Biberacher Strafraum an, sein Schuss war dann allerdings schwach und kein Problem für Torwart Alexander Beck.

Von der Strafraumkante ins lange Eck

Der wurde in der Folge quasi gar nicht mehr beschäftigt, während sein Gegenüber Alin Constantinescu zwei Bälle aus dem Netz holen musste. Beide Male sahen weder der TSV-Torwart noch seine Vorderleute gut aus. In der 22. Minute durfte Jan Diamant von der linken Seite einigermaßen unbedrängt flanken, am zweiten Pfosten waren sich Constantinescu und Fabian Elshani uneinig, wer zum Ball ging. Kai Luibrand hielt seinen Fuß hin ‐ 1:0. Kurz vor der Halbzeit verlor Berg ein weiteres Mal viel zu leicht den Ball, Luibrand traf sehenswert von der linken Strafraumkante über den etwas zu weit vor dem Tor stehenden Constantinescu.

Ofentausek wechselte zur Pause zweimal, doch auch in der zweiten Halbzeit kam seine Mannschaft überhaupt nicht mehr zu gefährlichen Chancen. „Wir haben ein ganz anderes Gesicht gezeigt als vor einer Woche“, lobte FV-Trainer Oliver Wild seine Mannschaft. Vor einer Woche hatte es ein 1:5 zu Hause gegen Neckarsulm gegeben. „Da tat so eine erste Halbzeit natürlich gut“, meinte Wild am Freitag.

Der Sieg seiner Mannschaft hätte sogar noch höher ausfallen können. Doch Timo Baier traf nur den Pfosten, auch der eingewechselte Ramon Diamant ließ das dritte Tor liegen. Groß ärgern mussten sich die Gäste über die vergebenen Chancen allerdings nicht ‐ ganz im Gegensatz zu den enttäuschenden Bergern.

Verbandsliga, 6. Spieltag:

TSV Berg ‐ FV Biberach 0:2 (0:2). ‐ Tore: 0:1, 0:2 Kai Luibrand (22., 42.) ‐ Schiedsrichter: Burak Kurban ‐ Zuschauer: 400 ‐ TSV: A: Constantinescu ‐ Fäßler (76. Walter), Müller (46. S. Caltabiano), Frick, Elshani ‐ Hill, Maucher, Mayr (70. Karg), Gbadamassi (61. M. Caltabiano) ‐ Büg, Kibler (46. Munteanu).