Der TSV Berg braucht mehr Gier und mehr Klasse

Nach Spielen wie am vergangenen Wochenende kann Oliver Ofentausek nicht direkt zur Tagesordnung übergehen. Zu sehr hatte sich der Trainer des Fußball-Verbandsligisten TSV Berg über den Auftritt seiner Mannschaft beim bis dato Tabellenletzten TV Echterdingen (1:3) geärgert. Nach einer Videoanalyse im Training und klaren Worten ist sich Ofentausek aber sicher, dass seine Spieler am Samstag (14 Uhr) zu Hause gegen die Sportfreunde Schwäbisch Hall ein anderes Gesicht zeigen werden.

Leistung war „nicht nachvollziehbar“

Das ist auch nötig. „Mit einer Leistung wie in Echterdingen kann man nichts gewinnen“, sagt Ofentausek. „Es war in beiden Strafräumen zu lethargisch, das war nicht nachvollziehbar.“ Die Leistung des Aufsteigers Echterdingen wollte Ofentausek auch fünf Tage später nicht schmälern. „Aber die drei Gegentore hätten einfach nicht sein dürfen.“

Mit seiner Mannschaft hat sich Ofentausek im Training am Donnerstag noch mal einige Szenen der Partie angeschaut und analysiert. Seine Spieler sollten sehen, was sie falsch gemacht hatten. Weder waren sie im eigenen Strafraum „gierig genug“, um die Bälle klären und Zweikämpfe gewinnen zu wollen, noch waren sie im gegnerischen Strafraum „gierig genug“, um sich von den Gegenspielern zu lösen und Tore erzwingen zu wollen.

Das Gute am Fußball: Schon eine Woche später bietet sich die Gelegenheit, es wieder besser zu machen. In den Sportfreunden Schwäbisch Hall kommt der aktuelle Tabellenfünfte zum Tabellendritten ins Rafi-Stadion. Bei beiden Teams gibt es nach zwölf Spieltagen ein paar Parallelen: Mit 23:19 (Berg) und 22:19 (Schwäbisch Hall) haben beide Mannschaften fast das identische Torverhältnis. Dazu haben auch die Sportfreunde am vergangenen Wochenende keine gute Leistung auf den Rasen gebracht. „Der letzte Pass ist bei uns nicht angekommen“, sagte Trainer Thorsten Schift nach der 0:2-Heimniederlage gegen die Sport-Union Neckarsulm.

Ein wichtiger Mann kehrt in den Kader zurück

Den kommenden Gegner erwartet Ofentausek wieder deutlich offensiver als die Echterdinger. „Vielleicht kommt uns das wieder entgegen“, meint Bergs Trainer, der sich auf ein „schönes Spiel mit offenem Visier“ freut. Das Engagement seiner Spieler im Training hat Ofentausek jedenfalls gefallen. „Der Auftritt in Echterdingen ist an ihnen nicht spurlos vorbeigegangen“, meint Bergs Trainer. „Sie haben im Training Gas gegeben und wollen Wiedergutmachung betreiben.“

Gut fürs Berger Spiel ist die Rückkehr von Dan Constantinescu. Ein letztes Mal fehlen wir Julian Karg nach seiner Roten Karte und den drei Spielen Sperre. Joel Mayr wird aus privaten Gründen nicht dabei sein. Ob es beim angeschlagenen Sandro Caltabiano für einen Einsatz reicht, wird sich erst kurzfristig entscheiden. „So, wie er kämpft, ist er aber ein Vorbild für die jüngeren Spieler“, lobt Ofentausek. Die, die am Samstag im Rafi-Stadion im Berger Trikot auf dem Platz stehen, sollen den Auftritt von Echterdingen vergessen machen. Auch wenn das bei Ofentausek gar nicht so leicht ist.