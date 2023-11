Berg

Der Titel darf ganz wörtlich verstanden werden

Hans-Jürgen Knupfer im Seitengewölbe mit sieben freihängenden Rondos. (Foto: Friedrich Hog )

Nach 54 Jahren Tätigkeit als Künstler entwickelt Hans-Jürgen Knupfer weiterhin neue Ideen. So konnte am Sonntag bei der Vernissage seiner Ausstellung „Rund um die Kunst“ in der Galerie Kunstkeller im Bäumle in Ehingen-Berg erstmals eine Ausstellung mit einer Reihe Rondos bewundert werden.

Veröffentlicht: 02.11.2023