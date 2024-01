Der Fußball steht in Berg nicht im Mittelpunkt

Das erste Testspiel in der Vorbereitung auf die Rückrunde in der Fußball-Verbandsliga hat der TSV Berg klar gewonnen. Gegen den Bezirksligisten SV Vogt siegten die Berger mit 6:1. Am Dienstag, 6. Februar (18.30 Uhr), gibt es im Berger Rafi-Stadion ein weiteres Testspiel. Es steht eine besondere Partie an - und das nicht, weil es gegen den Oberligisten FV Ravensburg geht.

Vom Hals abwärts gelähmt

Bei der Partie gegen die Ravensburger geht es dem Berger Cheftrainer Oliver Ofentausek in erster Linie nicht um das Sportliche. „Wir wollen einem Menschen und seiner Familie helfen“, sagt Ofentausek. Die Partie gegen den Nachbarn ist ein Benefizspiel zugunsten von Stephan Rückgauer. Der Familienvater ist im Herbst 2022 wegen starker Schmerzen in der Brust in ein Krankenhaus gekommen - kurze Zeit später ist er allerdings vom Hals abwärts gelähmt.

Seine Familie hat eine Spendenaktion im Internet ins Leben gerufen. Weil ein Familienmitglied jahrelang als Betreuer beim TSV aktiv war, wollen sich auch die Berger an der Aktion beteiligen und Spenden sammeln. „Wir haben den FV angefragt, und sie waren sofort bereit, bei der super Sache mitzumachen“, freut sich Ofentausek. „Da sieht man mal wieder, dass der Fußball verbindet. Jeder wird am Dienstag als Gewinner vom Platz gehen.“

Kein Eintritt - Zuschauer sollen freiwillig spenden

Die Berger verlangen für die Partie im Rafi-Stadion keinen Eintritt - jeder Zuschauer soll und kann so viel spenden wie er möchte. „Das ganze Geld kommt dem Rollstuhlfahrer und seiner Familie zugute“, sagt Ofentausek.

Gegen Vogt geriet der Verbandsligist am vergangenen Samstag in der neunten Minute durch einen Treffer von Patrick Döberl in Rückstand. Jonathan Merk (27.) und Vlad Munteanu (45.) sowie Rückkehrer Linus Held (56., 70.) und Jan Büg (59., 72.) jeweils mit einem Doppelpack drehten die Partie für den Favoriten. Nach einer harten Trainingswoche haben die TSV-Spieler an diesem Wochenende frei. „Das tut ihnen gut“, meint Ofentausek lachend.

Diese fußballerische Klasse wird fehlen

Am Dienstag sollen seine Spieler schließlich frisch sein. Nicht mehr im Trikot des TSV auflaufen wird Dan Constantinescu. Der langjährige Stammspieler der Berger hat den Verein aus privaten Gründen verlassen. Seine Frau hat in Pforzheim eine Stelle angenommen. „Seine individuelle Klasse wird uns definitiv fehlen“, sagt Ofentausek. „Wir haben aber auch zwei Zugänge mit Klasse und werden die individuelle Klasse im Kollektiv ersetzen.“

Gemeinsam mit Co-Trainer Patrick Singrün spricht Ofentausek derzeit viel über mögliche Systeme. „Wir sind begeistert, weil wir so flexibel sind“, meint der Cheftrainer. „Dreierkette, Viererkette, drei Stürmer oder zwei Stürmer, da ist ganz viel möglich.“

Ganz sicher ist, dass Ofentausek und Singrün am Dienstag gegen Ravensburg einiges testen werden. Noch sicherer ist allerdings, dass es um deutlich mehr gehen wird als um den Sport - und um viel wichtigere Dinge.

Alles weitere zur Spendenaktion im Internet

Um Stephan Rückgauer und seiner Familie ein möglichst normales Leben ermöglichen zu können, werden im Internet Spenden gesammelt - das Ziel sind 100.000 Euro. Alles zur Aktion gibt es auf gofundme.com