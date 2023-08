Ein Sendemast in Berg ist am Mittwochabend von einem Blitz getroffen worden und in Brand geraten. Die Feuerwehr Weingarten rückte zu Löscharbeiten aus.

Im Raum Weingarten kommt es durch den Schaden am Masten zu Sendeausfällen in SWR–Programmen. Ausgefallen sind dort SWR1 BW, SWR3, DASDING und das Digitalradio DAB+, wie der SWR mitteilt.

Der Sendemast wird für Polizei, Behörden, Mobilfunk und Radioprogramme genutzt.