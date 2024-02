Biovielfalt mit Genuss erleben

Biologisch und regional erzeugte Lebensmittel in ihrer ganzen Vielfalt erleben, dass ist das Motto der Genussnacht in der Berg-Brauerei. Von 18 bis 24 Uhr am Freitag, 8. März, wollen regionale Erzeuger von Buchweizen, Linsen, Lein, Hirse, Dinkel, Einkorn, Grünkern und Kümmel ihre Produkte und alle Möglichkeiten, wie sie zu verarbeiten sind, den Verbrauchern vorstellen. Ihr Ziel ist es, alte und alternative Kulturarten in Zusammenhang mit der Bioernährung und mehr Biodiversität auf dem Acker bekannter zu machen. Den Weg der Feldfrüchte vom Acker auf den Teller lernen Besucher so besser kennen. Info-, Koch- und Verkaufsstände von Bio- und Erzeugergemeinschaften informieren die Gäste darüber, wie vielseitig und wohlschmeckend die Produkte sind. Von der Berg-Brauerei als zertifizierter Partner des Biosphärengebiets Schwäbische Alb werden Führungen durch die Brauerei angeboten.

„Diese Genussnacht macht hochwertige Bio-Kulturen erlebbar. Es gibt Verkaufsstände, Infostände, tolle Vorträge und Kochworkshops sowie ein besonderes Kinderprogramm,“ erklärt Maike Honold von der Bio-Musterregion Schwäbische Alb. Claus Ulrich Honold vom Fachdienst Landwirtschaft des Alb-Donau-Kreises ergänzt: „Wir wollen die Vielfalt in der Natur so lange wie möglich am Leben erhalten“.

Thomas Weibler aus Münsingen stellt seine Produkte aus Leinöl und Senföl vor und hat zwei Wurstsorten dabei von Rindern, die nur mit eigenem Grünfutter ernährt wurden. Wendelin Heilig hat zusammen mit Waldemar Mammel die Alblinsen aus St. Petersburg zurückgeholt. „Ich will Kulturarten, die in Vergessenheit geraten sind, wie Buchweizen, wieder ans Licht bringen. Buchweizen ist eine genügsame Pflanze, braucht nur ein Fünftel so viel Nährstoff wie Weizen, wächst auf marginalen Böden wie der Schwäbischen Alb und hat ein gewaltiges Potential. Eine Buchweizenmahlzeit hält stundenlang vor“ sagte er. Heilig hat auch Rotkorn und Hirse auf der Alb angepflanzt und will Besuchern in der Genussnacht Dinkel-Hirse-Brot, wie es früher gebacken wurde, anbieten.

Rabea Christ vom Stadtmarketing Ehingen: „Wir freuen uns, dass das Biosphärengebiet in die Stadt kommt, das zeigt wie authentisch die Region ist.“ Franz Häussler vom Mammel-Hof in Lauterach hält einen Vortrag über den Linsenanbau und zeigt wie Braugerste und Linsen zusammen gedeihen. Landwirt Hugo Raiber hat mit seinen Schweinen eine interessante Resteverwertung gefunden. Rüben, Kartoffeln, Linsen und Milch aus dem Ausputz verfüttert er an die Schweine, spart so Soja ein. Auch für die Hühner hat er eine gute Lösung, um die überschüssigen Hähnchen gut zu verwerten. Er hat eine Lege- mit einer Fleischrasse gekreuzt, kann so seine 14 Wochen alten Hähnchen als tolle Fleischhähnchen vermarkten und die Hennen legen mit 80 Prozent Legeleistung überdurchschnittlich gut.

Brauereichef Ulrich Zimmermann, der seit zwei Jahren Braugerste aus dem Biobereich verwendet, findet, dass der Genussabend eine gute Plattform für Erzeuger ist, um ihre potentiellen Verbraucher kennenzulernen und in Dialog zu kommen. „Es sind begeisterte Landwirte, die für ihre Produkte brennen“ erzählt er über die Mitwirkenden. Claus Ulrich Honold stimmt ihm zu: „Verbraucher und Erzeuger entfremden sich sonst immer mehr. Man kann tolle Gerichte aus Getreide herstellen, die preiswert und gesund sind. Die Kunden entscheiden mit der Gabel, was sie essen wollen“.

Genussnacht am Freitag, 8. März, von 18 bis 24 Uhr in der Berg Brauerei mit feinem Essen, interessanten Impulsen, Vorträgen und Brauereiführungen.