Standfest — wetterfest — Bergfest! Am Wochenende hat sich gezeigt, dass Berg diesen Slogan nicht nur hat, sondern auch lebt. Mochte der Wetterbericht noch so schlecht sein, der Wind noch so sehr über die Bergkuppe fegen, die Versorgungszeltwände ächzen und der große Rasenparkplatz sich zum Schlammacker wandeln — dem Jubiläumsbergfest zum 100–jährigen Bestehen des Musikvereins (MV) tat es keinen Abbruch. Einzige schmerzliche Ausnahme: Der Festzug wurde wegen des Regens abgesagt. Was Open–Air geplant war, wurde zur Indoor–Party.

„Wir hatten dennoch Glück und viele schöne Momente: Immer wieder riss die Wolkendecke auf, so dass ein großer Teil des Programms in mehr oder weniger gewohntem Umfang stattfinden konnte“, sagte Musikvereinsvorsitzender Reinhold Köberle erfreut über das Kinderfest, den Fahneneinzug mit der Musikkapelle Ertingen und einem Gesamtchor mit rund 700 Musikern, der mit dem traditionellem Bergfestmarsch von Willi Papert endete. Was noch nicht das Ende des Tages bedeutete: Dieses rockte die Tiroler Band „Viera Blech“ bei Massenansturm und sinnigerweise im Zelt.

Wir–Gefühl im Ort gestärkt

Nicht im Zelt, sondern im Rathaus wurde am Freitag das Bergfest des Musikvereins gestartet. „Heute sagen wir Glückwunsch zu 100 Jahren Musikverein“, so Bürgermeisterin Manuela Hugger dort beim Empfang der Gemeinde und „danke“ für die kulturelle Arbeit, welche Trachten– und Jugendkapelle all die Jahre leisteten und damit das Wir–Gefühl im Ort stärkten: „Ohne Euch wären wir heute nicht hier, gäbe es kein Bergfest“, sagte sie. Der Musikverein habe das Bergfest zu einem wirklichen Heimatfest gemacht, zu dessen Gelingen die Kommune alle Jahre mit der Ausrichtung eines Spielenachmittags beiträgt, an dem diesmal rund 400 Kinder ihre Freude hatten und Preise gewinnen konnten.

Der Empfang im Rathaus bot auch 2023 wieder die Bühne zur Ehrung verdienter Mitbürger. Stellvertretend für die Trachtenkapelle mit Dirigent Markus Frankenhauser und die Jugendkapelle mit Leiterin Johanna Kreuzer durfte sich MV–Vorsitzender Reinhold Köberle die Ehrennadel der Gemeinde anstecken. Dieselbe Auszeichnung erhielt Paul Köberle für sein enormes bürgerschaftliches Engagement, unter anderem weil er „durch stete Unterstützung“ in den verschiedensten Bereichen auffiel, weil er seit 20 Jahren das Amt des Gemeindekanoniers ausübt, aber auch weil er und der Musikverein eine besondere Verbindung haben, so die Bürgermeisterin: „So stehen das große Fass und der große Ecktisch aus dem ’Hubertus’ heute im Untergeschoss des Musik–Probelokals, und so lebt das Traditionslokal in gewisser Weise im Musikantenkeller als Hubertusstube fort.“

Berger Heimlied erklingt

Musikalisch bereichert wurde der Bergfestauftakt wieder von den Bergfesttrommlern, einer Delegation der Partnergemeinde Rodigo–Rivalta, dem Besuch der Schwarzwald–Gastkapelle Todtnauberg, einem fetzigen Auftritt von Sabine und Günter Petersohn sowie dem vierstimmigen Vortrag des Heimliedes durch den Kirchenchor.

Danach ging es, Trommler und Musik voran, unter dreifachem Salut vom Gemeindekanonier auf die Bergkuppe, wo die Berger Dorfmusikanten mit ihrem „Einmal–im–Jahr–Auftritt“ das riesige Zelt rockten, wo am Samstagabend die Band „Midnight Special“ Magnet für 1500 Gäste war, und wo am Samstagmittag noch mehr als 170 Männer und Frauen im Schwabenalter um die Berger Königsplakette geschossen hatten. Bereits zwölf Minuten nach Start des Bergfestschießens stand der Schützenkönig fest: Werner Gälle, der vor zehn Jahren schon einmal die Trophäe mit dem Berger Wappen getroffen hatte, ist Gewinner des Bergfestschießens 2023.

Feierabendhock und Unterhaltungsmusik am Montag

Enden wird das Jubiläumsbergfest 2023 am Montag (18 Uhr) mit einem Feierabendhock und Unterhaltungsmusik durch das Kreisseniorenorchester und die Bauernkapelle Oberschwaben.