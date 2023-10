Berg hat keine guten Erinnerungen an Ehingen-Süd

Im Heimspiel gegen den SSV Ehingen-Süd (Sa., 14 Uhr) muss der TSV Berg auf zwei gesperrte Spieler verzichten, obwohl diese in der vergangenen Woche gar nicht in der Fußball-Verbandsliga auf dem Platz gestanden hatten. Das Ziel der Berger am Samstag im Rafi-Stadion ist ‐ egal in welcher Besetzung ‐ klar: Es soll einen weiteren Heimsieg geben. Und dazu möglichst eine bessere Leistung als am vergangenen Spieltag.

Zurück zur Heimstärke finden

Zweimal in Folge haben die Berger in der Verbandsliga gewonnen und sich damit etwas vom unteren Tabellenfeld gelöst. Zufrieden waren die Trainer Oliver Ofentausek und Patrick Singrün aber nur mit dem 1:0-Erfolg vor zwei Wochen bei der Sport-Union Neckarsulm. „Da haben wir gesehen, was mit Mentalität möglich ist“, sagt Trainer Ofentausek. Nach dem mühsamen 2:1 gegen den Aufsteiger und Tabellenletzten FV Rot-Weiß Weiler sagt Ofentausek: „Auch dreckige Siege sind wichtig. Aber ich will verdient gewinnen, und das haben wir ehrlicherweise gegen Weiler nicht.“

Gegen den aktuellen Tabellenelften SSV Ehingen-Süd soll seine Mannschaft am Samstag ganz anders auftreten. „Es ist irgendwie unerklärlich, dass wir unsere Heimstärke in dieser Saison bislang noch nicht gefunden haben“, meint Ofentausek. „Jetzt wollen wir vor unseren Zuschauern mal wieder überzeugen.“

Fäßler nimmt der Trainer in Schutz

Allerdings ohne Moritz Fäßler und Andreas Frick. Fäßler sah gegen Weiler auf der Ersatzbank die Gelb-Rote Karte, weil er sich nach Ansicht des Schiedsrichters Marc List zu vehement beschwerte. „Die Gelb-Rote Karte fand ich ein bisschen übertrieben, da hätte man mit mehr Fingerspitzengefühl agieren können“, sagt Ofentausek. Seinen Spieler nimmt er trotz der Sperre aber in Schutz. „Er hat Emotionen gezeigt, fünfmal mehr als die, die auf dem Feld standen.“

Ganz anders empfindet Bergs Trainer den Platzverweis von Frick. Der erfahrene 32-Jährige hatte am vergangenen Sonntag bei der zweiten Mannschaft des TSV in der Kreisliga A1 in Fleischwangen mitgespielt und schon nach einer halben Stunde ‐ ebenfalls wegen zu energischer Beschwerden ‐ von Schiedsrichter Johann Hecht die Gelb-Rote Karte gesehen. „Total unnötig“, kommentiert Ofentausek diese Ampelkarte.

Zu Hause eine heftige Klatsche kassiert

Zwar fallen neben den Gesperrten auch Maschkour Gbadamassi, Philipp Fäßler (Studium), Luis Pfaumann und Robin Hettel sicher aus. Aber Ofentausek und Singrün haben einen großen Kader und genug Alternativen für das Heimspiel gegen Ehingen-Süd. „Ich hoffe, alle auf dem Platz zeigen ein anderes Gesicht als gegen Weiler“, sagt Bergs Trainer.

Denn mit den Ehingern verbinden die Berger keine guten Erfahrungen. „In der vergangenen Saison haben sie uns zweimal sowas vom Platz gefegt“, sagt Ofentausek. Zu Hause gab es eine heftige 2:6-Klatsche, in Ehingen verloren die Oberschwaben mit 2:4. „Ehingen-Süd ist eine der spielstärksten Mannschaften der Liga“, lobt Ofentausek. „Wir müssen wach sein.“ Wacher als zuletzt. Aber am liebsten genauso erfolgreich.