Beim TSV Berg ist eine Reaktion gefragt

Für den TSV Berg kann es am Sonntag nur heißen: besser machen. Nach dem schwachen Auftritt im Derby in der Fußball-Verbandsliga gegen den FV Biberach (0:2) ist für Trainer Oliver Ofentausek klar, dass in der Partie bei der Sport-Union Neckarsulm (So., 14.30 Uhr) eine Reaktion folgen muss.

„Wir Trainer sind genauso gefragt wie die Spieler“, meint Ofentausek. „Jedem muss bewusst sein, was er den Zuschauern bieten muss.“ Gegen Biberach war auch die Körpersprache der Berger nicht optimal ‐ die eigene Unzufriedenheit wurde so für den Gegner offensichtlich und baute diesen natürlich weiter auf. „Was wir gezeigt haben, ist weit weg von dem, was wir können und was wir zeigen müssen“, sagte Ofentausek nach der Derbyniederlage.

Auch seine Taktik ging nicht auf. So hatte er in der Offensive auf die eigentlichen Defensivspieler Niko Maucher und Tim Kibler gesetzt. „Ich wollte einen, der vorne die Bälle hält, dazu das Tempo von Jan Büg“, sagt Ofentausek. „Maucher hatte es im Spiel zuvor auf der Zehn sehr gut gemacht. Ich hatte die Hoffnung, dass es wieder so läuft.“ Tat es allerdings nicht, weil das Berger Spiel meist ideenlos war. Die beste Chance gab es in der sechsten Minute der Nachspielzeit, als Biberachs Torwart Alexander Beck einen Freistoß von Sandro Caltabiano über die Latte lenkte. In Neckarsulm muss das Spiel aus Berger Sicht viel besser laufen.