Aufmerksame Bankmitarbeiterin rettet Berger Verein vor Betrug

Ein Verein in Berg ist vor kurzem Opfer eines Betrugsversuchs geworden. Eine aufmerksame Bankmitarbeiterin deckte die Betrugsmasche noch rechtzeitig auf. Laut Polizei gibt es in der Region immer wieder Versuche, Vereine, aber auch Privatleute oder Firmen, mit gefälschten Überweisungsformularen um Geld zu bringen.

Manuel Erens ist Pressewart des Kegelvereins in Berg. Er möchte auf die Methoden der Betrüger aufmerksam machen und deshalb seine Geschichte erzählen. Er habe in letzter Zeit häufig im Bekanntenkreis von derartigen Betrugsversuches gehört, sagt Erens. Im Fall des Berger Vereins sei ein Brief an eine Filiale der Hausbank des Vereins geschickt worden. Inhalt war ein ausgefülltes Überweisungsformular, anscheinend unterschrieben vom Vorstandsvorsitzenden des Vereins. Es ging um einen Betrag in vierstelliger Höhe. Der Umschlag war mit dem Logo des Vereins versehen, wie Manuel Erens berichtet.

Verein erstattete Anzeige

Eine Bankmitarbeiterin sei stutzig geworden. Denn der Verein nutzte normalerweise eine andere Filiale für seine Bankgeschäfte. Außerdem war der Geldbetrag auf dem Konto nicht gedeckt. Sie kontaktierte den Vereinsvorstand. Dem war der Überweisungsauftrag nicht bekannt, auch das Zielkonto konnte nicht zugeordnet werden. Der Verein erstattete Anzeige wegen Urkundenfälschung und versuchten Betrugs.

Es ist kein Einzelfall

Laut Christian Sugg, Sprecher des Polizeipräsidiums Ravensburg, wurden im Jahr 2022 insgesamt 236 solche oder ähnliche Betrugsfälle im Bereich des Präsidiums angezeigt, 179 davon blieben ohne Folgen. Es handle sich dabei nicht nur um Vereinskonten, sondern auch um private oder geschäftliche Konten. „Die meisten Taten enden im Versuchsstadium, da der Überweisungsträger - in dem Fall das ausgefüllte Formular - grundsätzlich von Angestellten der Bank überprüft und im Zweifelsfall mit dem Kontoinhaber Rücksprache gehalten wird,“ erklärte Sugg. In rund 60 Fällen blieb es jedoch im Jahr 2022 nicht beim Versuch.

Diese Fälle werden in der Regel im Nachhinein vom Kontoinhaber entdeckt und zur Anzeige gebracht. Christian Sugg

Da Vereine ihre Kontoverbindung oft in sozialen Medien veröffentlichen, um beispielsweise Spenden zu vereinfachen, sind sie besonders gefährdet. Anders als bei geschäftlichen Konten werden Vereinskonten unter Umständen nicht täglich geprüft. Wäre im Falls des Berger Kegelvereins die Bank-Mitarbeiterin nicht aufmerksam gewesen, dann wäre ein Betrag in vierstelliger Höhe verloren gegangen.