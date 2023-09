Auf den TSV Berg wartet ein harter Brocken

Oliver Ofentausek, Trainer des TSV Berg, hat bei der Analyse der 2:3–Niederlage gegen Pfullingen festgestellt, dass seine Mannschaft viel Ballbesitz hatte, aber daraus kein Kapital schlug. In der Fußball–Verbandsliga werden solche Nachlässigkeiten bestraft. „Wir müssen bei Calcio alles abrufen, um Zählbares mitzunehmen“, sagt der 48–Jährige über die Partie am Samstag (15 Uhr) in Echterdingen. Die Bilanz der vergangenen zwei Jahre spricht allerdings für das Team von Trainer Francesco Di Frisco: Es gab drei Siege und ein Unentschieden für Calcio.

Die Punkteausbeute ist dem Trainer zu wenig

Nicht aktiv, Lethargie, Starre: Mit diesen drei Wörtern beschreibt der Berger Trainer den Auftritt seiner Mannschaft gegen Pfullingen. Berg dominierte zwar lange Zeit die Partie, führte mit 1:0, gab aber ein Paar Prozente weniger und der Gegner war wieder da. „Wenn ich alle vier Spiele der laufenden Saison betrachte, dann haben wir mindestens 60 bis 70 Prozent Ballbesitz. Die Ausbeute von sieben Punkte ist zu wenig“, meint Ofentausek.

Calcio ist spielerisch noch einen Tick stärker als Pfullingen, auch wenn Echterdingen das Auftaktspiel dort mit 1:3 verloren hat. Der Ausrutscher wurde ausgebügelt, es folgten drei Siege in Folge. Der TSV Berg wird daher am fünften Spieltag gefordert sein. Die Oberschwaben müssen von Beginn an alles geben, unnötige Fouls vermeiden und bei Standards aufpassen. Dazu müssen sie besser gegen den Ball arbeiten und auf die schnellen Außenspieler achten.

Drei Spieler kehren in den Kader zurück

„Ich erwarte von jedem Spieler, dass er Verantwortung übernimmt und genau weiß, was er auf dem Platz tun muss. Es kann nicht sein, dass ich das der Mannschaft von außen immer sagen muss“, sagt Ofentausek. Die Phasen, in denen Berg den Gegner beherrscht, sollten ergebnistechnisch besser genutzt werden. Für die Partie am Samstag stehen weitere Spieler zur Verfügung. Ofentausek freut sich über die Rückkehr von Joel Mayr, Jan Büg und Finn Tolkmitt. Alle drei spielten am vergangenen Wochenende in der zweiten Mannschaft, die beim FC Kosova Weingarten In der Kreisliga A1 mit 3:1 gewann. Büg (2) und Tolkmitt schossen die Tore. In der Tabelle grüßt der TSV II nach vier Siegen von der Spitze.

Die Verbandsligamannschaft kann da vom Ergebnis her nicht mithalten. Sieben Punkte aus vier Spielen bedeuten Platz fünf. „Wir haben die Qualität, unter den ersten sechs Teams zu bleiben. Wenn wir mehr wollen, dann müssen wir in einigen Bereichen zulegen“, sagt Ofentausek. Das Ziel von Calcio ist der Aufstieg in die Oberliga. Seit es rund um die Mannschaft keine Nebengeräusche mehr gibt, stimmen auch die Ergebnisse. „Schon vergangene Saison hatte ich den Eindruck, dass sich da etwas Grundlegendes geändert hat“, sagt Ofentausek. Das macht es für Berg nicht einfacher.