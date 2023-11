Auf den TSV Berg wartet ein Aufsteiger

Die 1:3-Niederlage gegen den Spitzenreiter der Fußball-Verbandsliga, den SV Fellbach, ist abgehakt. Der Blick des TSV Berg richtet sich nach vorne. Trainer Oliver Ofentausek steht mit seiner Mannschaft vor zwei wichtigen Heimspielen vor der Winterpause. „Wir wollen die maximale Punktzahl holen“, sagt Ofentausek vor dem Duell gegen den Aufsteiger Oberensingen (Sa., 14 Uhr).

Klare Zielsetzung für die letzten beiden Heimspiele des Jahres

Das Bauchgefühl ist immer so eine Sache. Beim einen funktioniert es ganz gut, andere werden eher im Stich gelassen. Ofentausek besprach mit seinem Trainerteam im Vorfeld die Taktik gegen Fellbach. Während alle sich für eine eher defensive Variante aussprachen, hatte der Berger Trainer eine andere Meinung, ließ sich aber überstimmen. „Wir haben uns in Hälfte eins dem Gegner angepasst, anstatt selber die Initiative zu übernehmen. Das hat sich im Nachhinein als Fehler entpuppt“, meint er. „Hätten wir von Beginn an so gespielt wie in der zweiten Halbzeit, dann bin ich mir sicher, dass wir nicht verloren hätten.“

Die Zielsetzung für die letzten beiden Spiele 2023 gegen Oberensingen und Hofherrnweiler ist klar. Zwei Siege müssen her, damit Berg weiter vorne mitmischen kann. Im Vergleich zu den vergangenen Wochen, als Ofentausek und Co-Trainer Patrick Singrün im Training oft nur zwölf Spieler zur Verfügung hatten, freut sich der Cheftrainer aktuell über 20 Spieler samt zwei Torhütern. Unter anderem sind Luis Pfaumann und Joel Mayr wieder dabei. „Wir erwarten am Samstag einen Gegner auf Augenhöhe und deshalb müssen wir alles geben, um drei Punkte zu holen“, sagt Ofentausek. Eine volle Bank könne da helfen.

Früh attackieren und den Gegner zu Fehlern zwingen

Ofentausek erwartet, dass seine Spieler die Berger Tugenden umsetzen: den Gegner früh attackieren, ihn zu Fehlern zwingen. Aggressiv gegen den Ball arbeiten und bei Balleroberung schnell nach vorne spielen. „Das ist unser Spiel und das werden wir am Samstag durchziehen“, sagt Ofentausek. Der Motor des TSV ist nach fünf Siegen in Folge zuletzt etwas ins Stocken geraten. Ein Punkt aus drei Spielen ist zu wenig, um den Topteams Fellbach, Calcio sowie Schwäbisch Hall auf den Fersen zu bleiben. Dem TSV fehlt ein Zähler zu Platz zwei, aber es sind auch nur sechs Punkte zu einem Abstiegsplatz.

Im Vergleich zum TSV Berg hat der TSV Oberensingen eine gegensätzliche Entwicklung genommen. Aus den vergangenen drei Partien holte das Team von Trainer Maik Schütt sieben Punkte. Zuvor gab es zum Teil deutliche Niederlagen gegen Pfullingen (0:2), Maichingen (0:3) und Türk Neckarsulm (0:7). Als das Team auch noch gegen den Landesligisten Buch aus dem Verbandspokal flog (1:2), wackelte der Stuhl des Trainers. Das 3:0 gegen Calcio rettete Schütt.

Oberensingen ist vor dem Tor sehr effektiv. Gefährlichster Stürmer ist Patrick Werner, der bislang neun Mal traf. Yannick Kögler ist der Kopf der Mannschaft. Über ihn laufen die Angriffe. In Berg wird Oberensingen aber wohl erst mal tief stehen. „Wir schauen aber nur nach uns und ziehen unser Spiel durch“, sagt Ofentausek.