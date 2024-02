9000 Euro Sachschaden bei Unfall

Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 9000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am späten Mittwochabend gegen 23.15 Uhr der Hauptstraße in Ettishofen. Der 19-jährige Fahrer eines BMW kam, in Fahrtrichtung Weingarten, mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und im weiteren Verlauf nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort beschädigte er einen Zaun sowie mehrere Büsche. Er selbst blieb unverletzt.