Bemalte Holzengel in der „Verlässlichen Grundschule“

In den vergangenen Tagen haben die Schüler der Durlesbachschule während der Betreuung bei Lina Strasser (Verlässliche Grundschule) viel Spaß beim Basteln gehabt. Passend zur Adventszeit haben sie kunstvoll Holzengel mit verschiedenen Motiven bemalt. Die Kinder haben so eine tolle Adventsüberraschung für ihre Eltern geschaffen. Ein herzlicher Dank geht an die Schreinerei Wirth-Buch, die das Holzmaterial für dieses großartige Projekt gespendet hat. Foto: Bernd Scharfenort

