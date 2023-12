Bei der Adventstour 2023 viel Freude bereitet

Die Sängerschar des Männerchors Haisterkirch hatte sich auch heuer fit gemacht für die Adventstour 2023. Erstmals hatte Chorleiter Claudius Maier, der mit Katrin Reichle zusammen das Dirigat teilt, die Regie der Adventstour 2023 übernommen und dies mit Bravour. Die intensive Probenarbeit hat sich gelohnt.

Die 45-köpfige Sangesschar des Männerchors Haisterkirch - mit vielen Sängern aus der Kernstadt und dem Umland - erfreute bei sechs Auftritten viele Menschen.

Auch die neu hinzugekommenen Sänger meisterten die große Herausforderung glänzend und waren mit Eifer dabei wie die langjährigen Sangeskameraden.

Angefangen hatte die Adventstour am 2. Dezember mit dem Adventssingen im Wohnpark am Schloss und danach folgte der Auftritt beim „Rathaus-Advent“ in Bad Waldsee. Am 1. Adventssonntag folgte dann die gesangliche Umrahmung des Gottesdienstes in der Haisterkircher Pfarrkirche und eine Woche später dann in der Pfarrkirche St. Peter von Bad Waldsee.

Wenige Tage Tage vor Heiligabend (Montag, 18. Dezember) beglückten die Sänger beim traditionellen Kapellensingen im Haistergau eine treue Zuhörerschaft in Ehrensberg und in Hittisweiler.

Schon traditionsgemäß wurden die Sänger in Ehrensberg und Hittisweiler von spendablen Einheimischen mit feinem Gebäck sowie heißen und wärmenden Getränken belohnt.

In Hittisweiler erfolgte der Auftritt im Freien vor dem Haus Gambichler, wenige Meter entfernt von der im Scheinwerferlicht hell erleuchteten, im Innern weihnachtlich geschmückten Hittisweiler Kapelle „Maria Schnee“.

Auch am Ende der Adventstour 2023 gab es nochmals richtig dankbaren, herzlichen Applaus wie übrigens bei allen Auftritten. Auf diese Weise wurde das lobenswerte, ehrenamtliche, gesangliche Engagement, das Freudebei Menschen auslöst, nochmals gewürdigt.

In der Haisterkircher Pfarrkirche wird der Männerchor am Neujahrstag um 18 Uhr mit der gesanglichen Umrahmung der Eucharistiefeier den Gottesdienstbesuchern erneut viel Freude bereiten.