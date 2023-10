Begeisterung pur beim „DEL2-Meister zum Anfassen“

Mittwoch, 14 Uhr im Speisesaal der IWO Weingarten: Das Licht war leicht gedimmt, über einen Beamer flimmerte das emotionale Intro, das sonst bei den Ravensburg Towerstars die Besucher in der CHG Arena auf den Einlauf der Mannschaft einstimmt. Dann sind sie da: Mit begeistertem Applaus begrüßen die IWO Mitarbeiterinnen und ‐ Mitarbeiter Sam Herr, Julian Eichinger, Florin Ketterer, Max Hadraschek und Nick Latta. Die sind gleich mal überrascht, was bei der anschließenden Stadionhymne „Raveschburg“ los ist. Die Fan-Schals sind in die Höhe gereckt und es wird lauthals mitgesungen ‐ fast so laut wie sonst beim Heimspiel.

Zum Eishockeyspielen sind die fünf Towerstars Profis, die auch in der vergangenen Saison im DEL2 Meisterteam standen, natürlich nicht gekommen. Sie nahmen sich zunächst einmal Zeit für eine kurze Vorstell- und Fragerunde. „Habt Ihr schon einmal in der DEL gespielt? ‐ „Gibt es im Eishockey auch wie im Fußball einen Pokalwettbewerb“, oder „Was macht Ihr im Sommer für andere Sportarten“, lauteten beispielsweise Fragen an die Towerstars Cracks. Nachdem der Wissensdurst gestillt war, ging es weiter mit der Erfüllung der Autogrammwünsche. Besonders auffallend: Es gab keinerlei Berührungsängste, es wurde sofort munter geplaudert und gelacht. „Wir haben da so viele herzliche Menschen kennengelernt. Ich habe so etwas in meiner Karriere bei Terminen abseits des Eises selten erlebt“, schwärmte Stürmer Max Hadraschek. Direkt neben der Tischreihe, an der die Spieler die Teamposter signierten, konnten Interessierte selbst einmal eine Ausrüstung anlegen und testen, wie sich diese in der Praxis anfühlt. Die dritte vorbereitete Station ließ die Augen der Menschen mit Behinderungen dann so richtig funkeln. Zusammen mit den Spielern konnten sie Selfies und Bilder mit der eindrucksvollen DEL2 Meistertrophäe machen.

Ein zufriedenes Fazit zog auch Moritz Prokein, Bereichsleiter Bildung & Arbeitsförderung und Projektleiter von „IWO trifft“: „Es war überwältigend, wie familiär und herzlich die Atmosphäre war. Diesen Tag werden unsere Mitarbeiter sicherlich nie vergessen. Es gibt ja viele Menschen mit Behinderungen in der IWO, die regelmäßig zu den Heimspielen gehen. Dass die Towerstars auf diese Art und Weise wieder etwas zurückgeben und unserer Einladung gefolgt sind, ist wirklich toll.“