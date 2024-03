Begegnungstag für Frauen in Ravensburg fand großes Interesse

Der Tag begann mit einem Gottesdienst in der Dreifaltigkeitskirche den Herr Pfarrer Reinhold Hübschle mit uns feierte. Anschließend trafen wir Frauen uns zum Vortrag mit Herrn Josef Epp aus Bad Grönenbach. Herr Epp ein begnadeter Redner, dem wir Frauen gebannt zuhörten erläuterte die Worte Miteinander, Füreinander, Begegnung und was dies für unser Leben bedeutet. Grundlage unseres Lebens ist die Verbundenheit, unser erstes Netzwerk beginnt bereits im Mutterleib. Unser Grundbedürfnis ist, im Leben bis zu unserem Tod, begleitet zu sein. Wir nehmen und geben, empfangen und schenken, tragen und werden getragen. Herr Epp bringt damit mit anschaulichen Geschichten, Erlebnissen und Beispielen ins Wort, dass alles was lebt, die gesamte Schöpfung, miteinander in Beziehung steht. Wir sind aufeinander angewiesen und voneinander abhängig.

Der jüdische Philosoph Martin Buber hat diese Erkenntnis in dem Satz formuliert: „Der Mensch wird am Du zum Ich.“

Doch zuerst müssen wir uns selbst begegnen, uns als Individuum wahrnehmen. Uns bewusst sein, dass wir so wie wir sind von Gott gewollt und geschaffen wurden. Gottes Hand macht uns glaubens und beziehungsfähig. Dann können wir einander begegnen. Begegnen im Gespräch über das was uns bewegt, einander Nähe und Geborgenheit schenken, füreinander da sein, füreinander Zeit haben. So gelingt wahre Begegnung, die Leben schenkt! Herr Epp gab uns wertvolle Hinweise, was uns als Menschen und Gesellschaft stärken kann. Stärken in unseren Beziehungen untereinander, zur Welt und zu Gott.

Nachdem sich die Frauen nach der Mittagspause bei Kaffee und Kuchen austauschen konnten, ging es dann mit

Frau Nicole Weiß aus Bodnegg weiter. Sie gab uns sinnvolle und praktikable Tipps, wie wir zuhause Ordnung schaffen können. Ihr Fazit: Aussortieren ist besser als organisieren! Wir sollen uns die Frage stellen: „Will ich mich mit diesem oder jenem Gegenstand nochmals befassen müssen? Oder will ich, dass sich meine Familie einmal damit befassen muss?“

Am Ende des Tages stellten wir begeistert fest, dass es ein sehr erfüllter Tag war. Wir bekamen gute Impulsen für unser alltägliches Leben und hatten wunderschöne Begegnungen mit anderen Frauen.

Der Begegnungstag 2025 findet am Freitag, 7. Februar, statt.