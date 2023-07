Bau– und Sparverein ehrt für langjährige Mitgliedschaft

Er ist der größte Wohnraumvermieter im Kreis Ravensburg und verfügt über 4383 Wohnungen, davon 1047 im eigenen Bestand sowie 3336 verwaltete Wohneinheiten, und zugleich ist der Bau– und Sparverein (BSV) mit Sitz in Ravensburg eine Genossenschaft. Derzeit zählt er 1304 Mitglieder, und diese sind auch in der Regel Mieter. Das wiederum heißt, die Mitglieder als Eigentümer des BSV bestimmen mit, in erster Linie bei der Mitgliederversammlung als oberstes Organ des BSV. Diese hat nun am 28. Juni im Schwörsaal stattgefunden. Dabei haben auch langjährige Mitglieder eine Würdigung für ihre Treue erhalten. Die Ehrung haben der Aufsichtsrat unter dem neuen Vorsitzenden Bruno Walter und die beiden Vorstände Lothar Reger und Jörg Seiffert vorgenommen.

Geehrt wurden: Günter Lindenau (70 Jahre Mitgliedschaft), Irene Schneider, Karl Höptner und Dr. Friedel Stark (60 Jahre) sowie Thekla Bisle, Anna Maria Peterson, Gisela Rupp, Annemarie Uhland–Rieder, Rudolf Schäfer und Alfred Stiefenhofer (50 Jahre).

Der BSV vermietet den Quadratmeter durchschnittlich zu einer Kaltmiete von 8,12 Euro, das ist gut ein Euro unter der durchschnittlichen Nettomiete im Ravensburger Mietspiegel 2022. Der 1903 gegründete BSV hat 2022 seine Investitionen fortgesetzt, und zwar in Höhe von 6,9 Millionen Euro.

Im Zentrum bei den Neubau–Projekten steht die Galgenhalde in der Weststadt. Dort ersetzt der BSV seit 2019 bestehende Häuser durch Neubauten entlang der Meersburger Straße mit 103 Wohnungen, 125 Tiefgaragenparkplätzen und drei Gewerbeeinheiten. Dieses Projekt stellt mit addiert 25 Millionen Euro die bisher größte Investition des BSV dar.

Seit 2022 sind die ersten beiden Bauabschnitte bewohnt. Ende 2024 soll der dritte und größte Bauabschnitt fertig sein. Darüber hinaus investiert der BSV aber auch regelmäßig in die Sanierung der bestehenden Wohnungen. Neben Ravensburg, Weingarten und Tettnang ist der BSV in weiteren Gemeinden im Landkreis Ravensburg und im Bodenseekreis aktiv. Für die Kunden des BSV startete 2022 das kostenlose Serviceportal „mein BSV“ zum weiteren Ausbau der Kontaktpflege.