Basteltag an der GMS Waldburg-Vogt

Die Klassen 5, 6, 7a und 7b haben gemeinsam mit ihren Lehrern beschlossen, beim Adventsmarkt in Vogt dabei zu sein. Bereits im letzten Schuljahr haben die Jahrgänge fünf und sieben gebastelt, um die hergestellten Produkte an einem Stand zu verkaufen. Dieses Jahr wurden wieder viele verschiedene Produkte hergestellt: zum Beispiel Papiersterne, Weihnachtsplätzchen, Holzdeko, Weihnachtskarten, Windlichter und Vogelfutter. Freiwillige Schüler verkaufen diese Produkte auf einem Stand beim Adventsmarkt in Vogt am Samstag, 25. November. Wir freuen uns, wenn viele Gäste den Adventsmarkt in Vogt besuchen. Foto: Frau Ines Großmann

