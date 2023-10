Bambini des SC Michewlwinnaden beim Spieltag in Reute

Zum dritten Spieltag der Saison ging es für die Bambini des SC Michelwinnaden nach Reute. Ebenfalls zu Gast war der SV Wolfegg, FV Molpertshaus, FV Bad Waldsee und die SG Aulendorf.

Bei bestem sonnigen Fußballwetter konnten die Bambinifußballer*innen ihr Bestes geben. Angefeuert und bejubelt von den vielen mitgereiste Fans, Eltern und Großeltern hatten die Kleinsten spürbar viel Freude. Ein Dank gilt dem SV Reute für die sehr gute Organisation.

Am Samstag, 14. Oktober, richtet der SC Michelwinnaden den letzten Spieltag der Herbstrunde in der Wiesentalarena in Michelwinnaden aus, herzliche Einladung an alle Fußballbegeisterten.

Du bist zwischen drei und acht Jahre alt und hast Lust mit uns Fußball zu spielen? Komm einfach vorbei und bring deine Freunde mit. Wir freuen uns über jeden Zuwachs! Training immer montags um 17.30 Uhr, Haslachstraße 101 (hinterer Sportplatz) bei schlechter Witterung in der Burg. Für Infos/Fragen: jugendleite[email protected] oder auf der Homepage www.sc-michelwinnaden.de/fußball-jugend