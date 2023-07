Balingen, wir kommen!

Bei perfektem Wetter gings am Freitag, 14. Juli, gleich morgens um 8 Uhr los. Etwa 40 Ausflügler hatten sich zusammengefunden, um gemeinsam einen schönen Tag auf der Gartenschau in Balingen zu erleben. Mit dem modernen Reisebus waren die knapp anderthalb Stunden Fahrt ruckzuck vorbei.

Bei bester Stimmung konnte nun jeder für sich oder in kleinen Gruppen die Gartenschau in Balingen entdecken. Entlang der Eyach sind herrlich bunte Beete angelegt. Ein Aktivpark spricht vor allem die jungen Besucher an, in den Erlebnisauen erleben die Blumenfreunde wie wunderschön naturnaher Garten ausschauen kann. Aber auch die zauberhafte Altstadt von Balingen ist sehr gut eingebunden in die Gartenschau und hübsch rausgeputzt. Vorbei am Zollernschloss durch den Rosengarten spazierten wir hinauf zu den Schwefelbadgärten. Am Stadtbalkon ging's dann wieder zurück zu den Wassergärten mit fabelhaftem Blick auf das Zollernschloss. Natürlich haben wir uns dort auch noch im Gartenschaubuch im Floristikgewölbe verewigt. Über die Eyachterrassen waren nach ein paar Schritten schon die Plaza mit der Musikbühne erreicht, wo wir bei einem leckeren Eiskaffee der nun doch einsetzenden Nachmittagshitze trotzten. Zum Ein– beziehungsweise Ausgang an der Stadthalle war es dann ebenfalls nicht mehr weit.

Unser Bus machte sich pünktlich um 16 Uhr mit lauter zufriedenen Fahrgästen auf die Heimfahrt. Auf halber Strecke konnten wir uns an den wunderschönen Zielfinger Seen in einem hervorragenden italienischen „Haus am See“ ausgiebig für die restliche Heimfahrt stärken. Gegen 20 Uhr waren wir dann alle wieder gesund und angenehm erschöpft im schönen Bad Waldsee angekommen.

Ein ganz toller Ausflug mit sehr netten Menschen, bestens organisiert von Hertha Emmendörfer — was will man mehr!