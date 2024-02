Immer mehr Dörfer verlieren ortsbildprägende Gebäude. Oft ist deren Erhalt teurer als ein moderner Bau nach neuestem Standard. An ihre Stelle treten häufig gesichtslose Neubauten, die völlig austauschbar überall stehen könnten. So hat beispielsweise Wilhelmskirch die alte Schule verloren. Auch in vielen anderen Dörfern verschwinden alte Gebäude und werden durch kalten Beton und viel Glas ersetzt. Baindt will jetzt mit einer neuen Idee einer solcher Entwicklung entgegenwirken und einen alten Hof retten.

Konkret geht es um den leer stehenden Hof in der Schachener Straße 100 im Baindter Ortsteil Schachen. Das Hauptgebäude wurde 1902 gebaut, 1928 wurde das Wirtschaftsgebäude samt Scheune und Stall angebaut. Es gilt als ein historisches Zeitzeugnis für die Bauten im ländlichen Oberschwaben. Zuletzt wurde ein solcher Hof im Bauernhausmuseum in Wolfegg mit dem Hof Beck aus Taldorf versetzt und wieder aufgebaut. Das Gehöft Schachen, wie die Kommunalverwaltung das Gebäude getauft hat, bildet zusammen mit der Dreifaltigkeitskapelle ein Ensemble, das dem kleinen Ort ein Gesicht gibt.

Umbauen soll der neue Käufer

Seit rund zehn Jahren steht der Hof samt Wohnhaus in Schachen leer. Zuletzt wohnte eine alleinstehende Dame darin. Es handelt sich um großzügige Räume im Wohnhaus und einem Dach mit sichtbarem Holzgebälk. „Wir wollten nicht, dass der Hof abgerissen wird und haben überlegt, was wir unternehmen können, um ihn zu erhalten. Wenn dieses Gebäude abgerissen würde, dann verschwände auch ein Stück Geschichte“, sagt Bürgermeisterin Simone Rürup. Also beschloss die Gemeinde, den Hof samt Grundstück von den Erben zu kaufen, um entscheiden zu können, was mit dem Gebäude passiert.

Besonders charmant ist das Gebälk im alten Wohnhaus aus dem Jahr 1902. (Foto: Philipp Richter )

Architekt Matthias Gütschow, der das Projekt begleitet, nennt das „aktive Liegenschaftspolitik“. „Das heißt, der Gemeinde ist nicht egal, was mit dem Gebäude passiert, sondern hat dadurch auch eine Steuerungsfunktion“, sagt Gütschow. Denn umbauen und sanieren soll nicht die Gemeinde, sondern der künftige Käufer. Ein ähnliches Projekt begleitet er in der Innenstadt von Freudenstadt. Immer mehr Kommunen gehen diesen Weg, um historische, aber nicht denkmalgeschützte Gebäude vor Verfall und Abriss zu bewahren.

Der Käufer muss umbauen

Die Gemeinde Baindt geht mit dem Projekt jetzt in Schachen in die Vermarktung. Gewinn soll dabei jedoch nicht erzielt werden, weswegen der Kaufpreis auf 600.000 Euro festgelegt wurde. Kaufen darf, wer das beste Konzept für die Nutzung vorlegt. Rürup spricht hierbei von einem „Wettbewerb der Ideen“. Diese sogenannte Konzeptvergabe verfolgte die Gemeinde bereits beim sogenannten Fischerareal.

Das neue Konzept für das Gehöft Schachen kann ein Wohnprojekt, Wohnen und Arbeiten, Mehrgenerationenwohnen oder Wohnen und Tierhaltung sein. Grenzen sind eigentlich keine gesetzt. „Was uns wichtig ist, ist, dass der Hof in seiner Erscheinung erhalten bleibt und nicht durch einen Neubau ersetzt wird“, sagt Rürup.

Das heißt aber nicht, dass der künftige Käufer keine Freiheiten hat. Das Gebäude ist nicht denkmalgeschützt und kann also auch baulich verändert werden. So könne der Altbau auch gut mit einem Neubau kombiniert werden. „Ein Weiterbau und eine moderne Architektursprache ist sogar erwünscht“, sagt Gütschow. Neue Bauelemente werden sich auch nicht vermeiden lassen, denn das alte Gebäude ist stark sanierungsbedürftig, Teile müssen rück- und ausgebaut werden - vor allem der Bereich von Stall und Scheune.

Viel Platz für Wohnraum

Architekt Gütschow kann sich etwa vorstellen, dass in dem bisherigen Wohnhaus zwei bis vier Wohnungen untergebracht werden können. Im Anbau gebe es seiner Einschätzung nach Platz für bis zu fünf Wohnungen. Außerdem gehören zu dem Gebäude auf dem knapp 2500 Quadratmeter großen Grundstück ein Bauerngarten und Nebengebäude.

Über die Vergabe beziehungsweise die beste Idee werden ein Ausschuss und schließlich der Baindter Gemeinderat entscheiden. Der Zeitplan sieht die Ausschreibung noch in diesen Tagen vor, dann beginnt die Bewerberphase. Der Gemeinderatsbeschluss soll schließlich im Juli dieses Jahres gefällt werden.

Informationen zum Projekt gibt es im Internet.