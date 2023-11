Es ist mucksmäuschenstill im Klassenzimmer, als aus dem weißen Handtuch im Schoß von Marion Deeken eine kleine, braune Schnauze zum Vorschein kommt. Neugierig, mit wachen Augen, erkundet Igel „Friedrich“ die Umgebung. „Igelmama“ Marion Deeken ist ehrenamtlich bei der Wildtierhilfe tätig und an diesem Morgen zu Gast im SBBZ Sehen in Baindt. Dort dürfen Kinder, die blind sind oder eine Sehbeeinträchtigung haben, das kleine, stachelige Tier mit ihren Händen erkunden.

„Ich habe Friedrich aufgezogen, deshalb ist er so zutraulich und hat keine Angst. Ansonsten würde er sich nicht berühren lassen, sondern sich zu einer stacheligen Kugel zusammenrollen“, erklärt Marion Deeken. Die 46-Jährige kümmert sich aktuell um fünf Igel, die aufgrund ihres geringen Körpergewichts zuerst aufgepäppelt werden müssen, bevor sie in den Winterschlaf gehen können.

Kinder spüren sogar den Herzschlag des Igels

Die Kinder, die das Herbstthema „Igel“ zuvor im Unterricht besprochen hatten, sind aufgeregt. Ein echter Igel ist zu Besuch und darf sogar berührt werden. „Wie süß! Die Stacheln sind ja gar nicht spitz, das fühlt sich ja toll an!“, flüstert eine Neunjährige erstaunt. Igel Friedrich sitzt still auf dem Schoß von Marion Deeken und lässt sich kurz von den kleinen Kinderhänden berühren.

Igel Friedrich wurde von Wildtierhelferin Marion Deeken aufgezogen und lässt sich geduldig von Schülern des SBBZ Sehen in Baindt erkunden. (Foto: Stefanie Keppeler )

„Wenn der Igel sich nicht zur Verteidigung zu einer Kugel zusammengerollt hat, sondern entspannt ist, fühlen sich die Stacheln gar nicht so hart an“, erklärt Marion Deeken den Kindern im Flüsterton, um Igel Friedrich nicht zu erschrecken. Wenn man vorsichtig die Finger an den Bauch des Igels halte, spüre man sogar den kleinen Herzschlag.

Viele Igel sind diesen Herbst unterernährt

Dieses Jahr, so erklärt sie, sei ein besonders schlimmes Jahr für Igel gewesen. Aufgrund des ungewöhnlich kalten Frühlings, seien die Igelbabys recht spät zur Welt gekommen. Der Sommer war daher zu kurz, um so viel Gewicht zuzulegen, um den Winterschlaf unbeschadet überstehen zu können. Zudem finden Igel kaum mehr Nahrung in Gärten. „Wir bekommen in letzter Zeit so viele dünne, unterernährte Igel gebracht. Eine befreundete Igelstation versorgt aktuell über 50 Igel“, berichtet die 46-Jährige. Oft werden auch verletzte Igel gefunden. „Mähroboter sind gefährlich für Igel“, erklärt sie den Kindern.

Mit der Lupe die Stacheln bestaunen

Ein Achtjähriger nimmt eine große Lupe in die Hand und tritt mit dieser ganz nah an Igel Friedrich heran. So kann er noch deutlicher die Stacheln und die kleine Schnauze erkennen. „Es ist so toll, einen echten Igel zu sehen“, meint er. „Für die Kinder ist es ein absolutes Highlight, dass Igel Friedrich heute zu Besuch ist“, sagt Lehrerin Bianca Schultes.

Igel Friedrich wird nach einer kurzen Verschnaufpause noch einer weiteren Klasse vorgestellt. Zwei der Kinder sind blind. „Es ist nicht leicht, nur anhand von Wörtern zu erklären, wie ein Igel aussieht, wenn man diesen noch nie gesehen und folglich überhaupt keine Vorstellung von diesem Tier hat“, erkennt Marion Deeken. Sie freue sich daher, den Kindern mit Sehbehinderung das Wildtier näherbringen und erfahrbar machen zu können.

Ganz zaghaft und vorsichtig lässt eine Zehnjährige ihre Hand zum Igel führen. „Ich habe ein bisschen Angst, wie sich das anfühlt“, sagt sie. „Berühre ich jetzt gerade die Stacheln?“, fragt das Mädchen, als seine Hand auf den Rücken von Igel Friedrich gelegt wird. Die Kinder erkunden mit ihren Fingerspitzen vorsichtig den Körper von Igel Friedrich, der die zarten Berührungen fast schon zu genießen scheint.

Was man tun soll, wenn man einen Igel findet

„Ein Igel ist und bleibt ein Wildtier. Auch, wenn er, wie Friedrich, von Menschen aufgezogen wurde und sehr zahm wirkt. Igel gehören in die Natur und deshalb werden sie, sobald sie gesund und kräftig genug sind, wieder ausgewildert und zurück in die Natur gebracht“, erklärt Marion Deeken. Sie erzählt den Kindern, dass Igel sich gerne in Gärten aufhalten und nicht in Wäldern, wie viele fälschlicherweise annehmen. Außerdem seien Igel reine Fleischfresser. „Besonders gerne fressen sie nachtaktive Laufkäfer. In den sogenannten Päppelstationen bekommen sie von uns unter anderem proteinreiches Trockenfutter für Katzen“, informiert die 46-Jährige. Die Kinder hören aufmerksam zu und stellen Fragen.

„Haben Igel einen Schwanz? Und wo soll ich denn einen kleinen Igel hinbringen, wenn ich einen finde?“, will ein Mädchen wissen. Marion Deeken erklärt, dass auf der Website der Wildtierhilfe Baden-Württemberg (wth-bw.de/wissenswertes/igel-gefunden/) alle Informationen und Notfalltelefonnummern zu finden sind.

Jetzt wird geschlafen bis zum Frühjahr

Die ehrenamtliche Wildtierhelferin setzt Igel Friedrich behutsam zurück in sein Tragekörbchen, denn nun geht es für den Igel-Teenager zurück zur Päppelstation. „Ein bisschen sollte er noch zunehmen, dann darf er sich in den Winterschlaf verabschieden“, lacht sie. Im Frühjahr, sobald er ausgeschlafen habe, werde er an einen geeigneten Platz ausgewildert und sich als starker Igel-Mann hoffentlich eines glücklichen Lebens erfreuen, so Marion Deeken zuversichtlich. Sie habe sich über die Gelegenheit gefreut, gemeinsam mit Igel Friederich zu Gast im SBBZ Sehen in Baindt gewesen zu sein. Kindern, gerade mit einem Handicap wie einer Sehbehinderung, eine solche Erfahrung schenken zu dürfen, mache sie glücklich.